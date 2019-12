Dos canvis que has de fer per perdre uns quants quilos en un mes

Els nutricionistes estan cansats de dir-ho. Perdre pes és fàcil si saps com fer-ho i si et deixes aconsellar per professionals. I en aquest sentit hi ha molts hàbits nous que pots introduir en la teva vida o que pots anar canviant a poc a poc que et resultaran molt útils a l'hora d'aprimar-te. El primer que has de tenir en compte és que aquesta és una carrera de fons (mai millor dit) i que has de prendre-t'ho amb filosofia. Si aconsegueixes fer els canvis molt ràpid és fàcil que t'arribi el temut "efecte rebot" que ningú vol. Aleshores, com fer-ho per començar a poc a poc a perdre pes? Avui et parlem d'un exemple que et pot servir d'inspiració.

Es tracta d'una experiència personal viscuda per un home que va perdre deu quilos en un mes i que recull la revista Mens Health en la seva edició internacional. Com ho va fer aquest home en qüestió? Va renunciar als refrescos (així es va treure milers de calories líquides cada dia) i es va començar a moure més després de sopar (només cal fer un petit passeig).

És a dir i en resum: va començar a ingerir menys calories i a gastar-ne més. Aquest és, segons els experts, l'únic secret per rebaixar la panxa: gastar al llarg de tota la jornada més calories de les que ingereixes. És el que es coneix com el "dèficit calòric".

L'home que ara ha servit com a exemple a mig món que vol aprimar-se, assegura que era molt fan "del menjar poc saludable i portar un estil de vida molt sedentari". I contra això cal lluitar, no només per veure't millor o més prim, sinó perquè és la causa de nombroses malalties algunes. Per això, res millor que caminar, com a mínim, 15.000 passes cada dia.

En aquest cas l'home també es va començar a moure més i va descobrir, com molts altres, que l'esport enganxa. Comença per fer petits passos i en un mes els resultats et sorprendran. I recorda que si renúncies als refrescos també pots dir adéu a altres coses com les postres ultra processades ??o, també molt important que ho tinguis en compte, a productes que porten molt sucre.