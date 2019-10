Alerta alimentària: El còctel de fruits secs que estan retirant del mercat

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN) ha emès un avís a través del seu portal informatiu per advertir que s'han detectat sulfits no declarats en l'etiquetatge d'un còctel de fruits secs que s'elabora a Espanya.

"L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha tingut coneixement a través de la Xarxa d'Alerta Alimentària Alimentària nacional (SCIRI), d'una notificació d'alerta relativa a la presència de sulfits no declarats en panses procedents de Sud-àfrica, que van ser emprades per a la elaboració d'un còctel de fruita seca a Espanya", informen des AECOSAN.

L'agència també especifica quines són les dades del producte perquè aquest sigui de fàcil identificació per l'usuari. "Les dades del producte implicat són: còctel de fruita seca (Natural Cocktail) de la marca SALYSOL, llauna de llauna de 80 g (pes net 50g), nombre de lot 32918 i data de consum preferent juliol / 2022. El producte ha estat venut al consumidor final en la seva totalitat ".

Des de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició informen que "s'ha procedit a informar d'aquests fets a les autoritats competents de les comunitats autònomes a través de la Xarxa d'Alerta Alimentària nacional (SCIRI)". A més, "com a mesura de precaució es recomana a aquells consumidors al·lèrgics als sulfits que poguessin tenir el producte anteriorment esmentat en les seves llars, que s'abstinguin de consumir-lo. Així mateix s'indica que el consum d'aquest producte no comporta cap risc per a la resta de consumidors".

L'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició, Aecosan, integra i exerceix en el marc competencial de l'administració general de l'estat les funcions relacionades amb la promoció i el foment dels drets dels consumidors i usuaris en béns i serveis, així com la seguretat alimentària i la nutrició saludable. És un organisme autònom, adscrit al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat a través de la Secretaria General de Sanitat i Consum i és el resultat de la fusió entre l'Institut Nacional del Consum i l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició.