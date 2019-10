Retiren de la venda a Andorra un formatge francès contaminat per listeriosi

El ministeri de Salut del govern d'Andorra ha procedit a retirar de la venda de forma cautelar un formatge procedent de França per possible presència del bacteri de la listeriosi, la "listèria monocytogenes".

Segons ha informat aquest dimarts el Govern d'Andorra en un comunicat, el ministeri de Salut del principat no té constància que hi hagi cap persona afectada, però recomana no ingerir el producte als qui l'hagin adquirit i que el tornin al punt de venda.

El ministeri de Salut i l'Àrea de Seguretat Alimentaria i Entorn (ASAE) van rebre una alerta alimentària a través del Sistema d'Alerta Ràpida per a Aliments i Penso de la Unió Europea per la possible presència d'aquest bacteri en aquest formatge, elaborat amb llet crua i venut habitualment al tall, fabricat per l'empresa SAS LE MOULIN amb el número de registre sanitari FR 09.214.001 CE de Moulis, França