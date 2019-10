Quina és la dosi d'Apiretal que ha de prendre el teu fill?

Quan un fill es posa malalt, salten les alarmes a casa. La llar d'infants, l'escola o senzillament els canvis de temperatures durant el pas de les estacions propicien que els més petits pateixin refredats, constipats o fins i tot febre. A més, a un nen petit no se li pot donar qualsevol medicament. Els adults abusen més del que toca dels fàrmacs que tenen a casa. No obstant això, els menors han de prendre aquells medicaments que recomana el pediatre i sempre amb les dosis recomanades i en els horaris que estableix cada prospecte.

El Dalsy i l'Apiretal són, sens dubte, tot un clàssic. Els experts anomenen als progenitors a tenir les mateixes precaucions amb els medicaments dels més petits que les que es tenen amb els d'adults: els medicaments són necessaris (existeixen per alguna cosa) però s'han de prendre sempre amb precaució per evitar que el seu abús produeixi efectes secundaris o que minvi la seva capacitat d'actuació. La resposta a la pregunta que es fan moltes mares i pares és senzilla: en el fons tant el Dalsy com el Apiretal són marques d'Ibuprofè i Paracetamol respectivament que també existeixen en genèrics (molt més barats i en què no pagues "la marca" ). Com en el cas dels adults tots dos medicaments estan indicats per frenar la febre i el dolor però en el cas de l'ibuprofè el medicament és, a més, antiinflamatori.

Dosi diària recomanada

"Els pediatres estem molt acostumats a fer regles de tres. Perquè totes les dosis de qualsevol fàrmac que donem, van ajustades al pes. Sí, aquesta és la raó per la qual sempre ens veieu amb una calculadora petita a la mà" explica Lucía Galán , una doctora que acumula milers de seguidors a les seves xarxes socials.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris explica que l'Apiretal està destinat al seu ús en nens entre 3 i 32 kg (aproximadament de 0 a 10 anys).

En nens menors de 3 anys, es recomanen els envasos de 15 i 30 ml el tap comptagotes permet dosificar la solució oral tant en gotes (4 mg / gota) com en ml.

En nens de 3 o més anys, es recomana dosificar la solució oral en mil·lilitres (ml) (100 mg / ml) mitjançant la xeringa per a ús oral que inclouen els envasos de 60 i 90 ml. La xeringa per a ús oral no s'ha d'utilitzar per dosificar en gotes.

Per això, en nens de fins a 4 quilos (0,6 mil·lilitres) cal administrar 15 gotes; fins a 8 quilos (1,2 mil·lilitres) són 3 gotes; a partir de 10,5 quilos (1,6 mil·lilitres) cal administrar 40 gotes; i fins a 13 quilos (2 mil·lilitres) 50 gotes.