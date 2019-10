La beguda que causa furor: natural, sense calories, digestiva i bona per a la pell i el cabell

És possible que en els últims mesos algú t'hagi parlat de la kombucha. S'ha convertit en un aliment molt popular entre els que aposten per menjar sa i sense processats (els coneguts "realfooders"). Hi ha qui la considera un elixir miraculós perquè li atribueixen propietats curatives a tota mena de malalties. No obstant això, en ser un aliment fermentat, el seu principal benefici és que ajuda a millorar la microbiota intestinal.

El te kombucha no és un aliment miraculós en si, però té molts beneficis per a la salut. A les seves propietats beneficioses per millorar l'estat del microbioma i la flora intestinal, se sumen altres com millores en la pell, la caiguda del cabell o com a beguda energitzant.

Què és?

La kombucha és un te dolç fermentat a partir d'un fong anomenat SCOBY. En el procés de fermentació, el te guanya probiòtics que el converteixen en un element beneficiós per a la digestió. Per la seva gran varietat de bacteris i llevats, la kombucha té més propietats que el iogurt. A més, de la kombucha hi ha altres aliments fermentats interessants per a la microbiota com el quefir i el xucrut (col, aigua i sal).

Quin gust té?

Durant la fermentació, la kombucha adquireix un sabor característic, que barreja dolç i àcid i també un toc amarg. Gairebé no porta sucre i té poques calories, per la qual cosa és perfecte per a substituir els refrescos.

Com es fa?

Encara que hi ha diverses marques al mercat que han llançat la seva línia de te Kombucha, també és possible fer-lo a casa. Per a això és necessari sucre, bosses de te (negre, verd o tots dos), aigua, vinagre de poma i el fong SCOBY.

Per a la seva elaboració cal bullir l'aigua i el sucre, introduir les bosses de te i deixar-ho infusionar 10 minuts. Deixar refredar i afegir el vinagre i el fong. Tapar el recipient amb un drap i deixar-ho una setmana fermentant.