Així és com hauries de dormir si et vols aprimar

Portar una alimentació saludable i fer exercici sovint són dues de les claus per perdre pes, però no les úniques. Alguns aspectes del dia a dia poden fer-te més fàcil desfer-te d'aquests quilos de més si els fas correctament. Un dels que més se sol passar per alt és el descans nocturn.

Encara que no ho creguis, aprimar-te dormint és possible, sempre que se segueixin una sèrie de consells recomanats pels experts.

Apaga tots els llums

Encara que molta gent segueixi preferint dormir amb la persiana una mica aixecada i fins i tot amb una llum encesa, el més recomanable per perdre pes a la nit és dormir en una completa foscor. Una investigació publicada al Journal of Pineal Research va explicar que la llum interior d'una habitació podria retardar l'inici de la producció de melatonina, una hormona que ajuda a cremar calories.

Adéu a les pantalles

De sobres és sabut que la llum blava que emeten els 'smartphones', ordinadors i la resta de les pantalles és perjudicial per al nostre organisme. Investigadors de la Universitat de Manchester van demostrar que els dispositius electrònics alteren la producció de melatonina i, com a resultat, poden alterar el metabolisme del cos.

Baixa el termòstat

Les persones que dormen en una habitació amb una temperatura que no supera els 19ºC cremen un 7% més de calories que les que ho fan amb temperatures més altes. Almenys això és el que va concloure un estudi publicat a la revista Diabetis, en el qual es va explicar que l'organisme necessita consumir més energia en repòs per mantenir una correcta temperatura corporal quan es troba en temperatures més baixes.

Pren proteïnes abans d'anar a dormir

Si el que busques és perdre pes, el millor és que abans d'anar al llit o a l'hora de sopar prenguis proteïnes. Una investigació de la Universitat Estatal de Florida va concloure que les persones que abans d'anar a dormir prenen un batut de 30 grams de proteïnes cremen més calories al dia següent que els que no ho fan. A més, aquests batuts o aliments afavoreixen la reparació muscular durant la nit.

El més important: dormir de set a vuit hores

Diversos estudis han demostrat la importància que un bon descans té sobre el nostre estat físic. Un d'ells, publicat el 2011 a la revista American Journal of clinical Nutrition, va concloure que dormir entre 7 i 8 hores diàries ajuda a cremar un 5% més de calories durant el dia sense haver de variar la dieta.

Una investigació dirigida pel professor Christian Benedict de la Universitat d'Upsala, presentada al Congrés Europeu d'Endocrinologia el 2017, va demostrar a més que dormir poc provoca que el cos segregui menys hormones de sacietat i més grelina, responsable de promoure la gana.