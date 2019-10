Trucs per aprimar-se | Un consell senzill per perdre quilos

Trucs per aprimar-se | Un consell senzill per perdre quilos

Aprimar-se no és només cosa de l'operació biquini prèvia a l'estiu. És precisament ara quan s'han d'intentar introduir els bons costums i rutines positives a la nostra activitat diària per intentar perdre pes de manera saludable. El primer que has de tenir en compte és que perdre quilos de manera efectiva és una carrera de fons. I no només perquè per aconseguir-ho hagis de moure't més. També perquè és fonamental que tinguis paciència. No ho aconseguiràs ni en tres dies ni en una setmana.

Joel Torres, un dels experts en esport i nutrició més seguits de les xarxes socials, ho té clar: "si vols ingerir 1.500 calories el que marcarà la diferència és que ho facis menjant un cafè, un coca cola, unes patates fregides i un sandvitx o que, pel mateix preu calòric, ingereixis en canvi fins a set plats de fruita i verdura", afirma aquest nutricionista. En aquest sentit l'estratègia està clara: has d'intentar ingerir el mínim de calories possible (només t'aprimes si caus en un dèficit calòric que et permeti gastar més calories de les que ingereixes). I això només ho aconseguiràs menjant aliments saciants.

És a dir: no es tracta de passar gana. Ni de bon tros. Si passes massa temps sense ingerir aliments i el teu cos comença a notar-ho no aconseguiràs aprimar-te, si bé existeix la teoria del dejuni estratègic. Has de canviar la teva alimentació per fer-la una mica més sana. Pots menjar totes les verdures que vulguis. T'allunyaran de la temptació de parar-te a mitja tarda a picar alguna cosa que dispari el consum de calories.

.

La poma

La poma té un alt contingut en pectina, fibra no soluble que s'acobla a les parets de l'intestí, ajudant al seu pas a eliminar els residus acumulats en els grans tiberis. A més, aquest component té un important paper en la rebaixa del colesterol HDL en sang, segons diversos estudis mèdics. Així ho constata l'article publicat per investigadors de la Universitat d'Oxford a la revista British Medical Journal, que afirmen després d'una investigació en humans que amb tan sols prendre una poma al dia podria evitar-se un nombre similar de problemes cardiovasculars a què es prevé amb el clàssic tractament mitjançant pastilles amb estatines.

Un altre dels grans beneficis de la pectina de la poma és que li atorga un gran poder saciant, per la qual cosa pot ajudar a controlar les ingestes quan la taula s'omple de propostes temptadores. Són una eina versàtil en cuina, que pot presentar-se de manera atractiva, saborosa i fins i tot glamurosa, sense perdre la seva capacitat d'ajudar a aconseguir la figura desitjada.

A la nostra secció de salut et recomanem de forma periòdica tots els trucs que pots portar a terme en el dia a dia per tenir una vida més sana. Recorda que no es tracta només de (per exemple) renunciar a beure alcohol. També has de portar una vida més sana que et permeti millorar en tots els aspectes de la teva vida. No en va el pla psicològic és més que important a l'hora de perdre pes.