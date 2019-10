Sanitat ordena la retirada d'un xarop per «presentar defectes»

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès un avís a través del seu portal digital per informar que ha sol·licitat la retirada d'un xarop. Concretament es tracta del xarop VIMPAT 10, g / ml, 1 pot de 200 ml. "VIMPAT conté lacosamida, que pertany a un grup de medicaments anomenats" medicaments antiepilèptics ". Aquests medicaments s'utilitzen per tractar l'epilèpsia", tal com expliquen des de l'AEMPS.

Aquest xarop s'utilitza "en adults, adolescents i nens a partir de 4 anys per tractar un cert tipus d'epilèpsia caracteritzada per l'aparició de crisis d'inici parcial amb o sense generalització secundària". "En aquest tipus d'epilèpsia, les crisis afecten primer només a un costat del seu cervell. No obstant això, després poden estendre a zones més grans en ambdós costats del seu cervell. VIMPAT es pot utilitzar sol o juntament amb altres medicaments antiepilèptics".

El motiu principal de la retirada d'aquest producte, tal com explica l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris es deu a l ' "absència de xeringa dosificadora al medicament". Per això, des d'aquest organisme s'ha adoptat com a mesura cautelar la "retirada del mercat de totes les unitats distribuïdes del lot 5845802 i devolució al laboratori per les vies habituals". Així mateix, s'ha sol·licitat als organismes competents de cada comunitat autònoma que realitzin un seguiment de la retirada d'aquest producte.