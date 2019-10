MaRoNes de Roses celebra la Setmana Mundial de la Lactància Materna

En el marc de la Setmana Mundial de la Lactància Materna, l'associació MaRoNes –constituïda a Roses el passat 2018– ha organitzat diversos actes digulgatius. L'associació fomenta i promou la lactància materna i ofereix compartir aquest fet i experiències relacionades amb la criança en general amb altres famílies de la població i voltants.

La primera activitat de la jornada, celebrada dissabte, va constar d'una xerrada sobre "La vuelta a casa: ciencia y trucos para navegar las primeras semanas de lactancia y crianza" a càrrec de la Doctora de família, IBCLC (experta en lactància materna) i escriptora del llibre "Amar con los brazos abiertos", Carmela (Kika) Baeza, on les persones assistents van poder posar en comú, descobrir nous aspectes i resoldre dubtes sobre la lactància materna i tot el que l'envolta.

En acabat, es va oferir un refrigeri en col·laboració amb establiments de la zona com la pastisseria Can Cairó, L'Herbodietètica Girasol i la botiga NaturBio.

A continuació, es va projectar el documental "Fuente de vida" de Gabriela Alonso Martínez.

La tarda va continuar amb una sessió gratuïta de ioga per a famílies amb nadons i una altra de ioga per a embarassades, a càrrec d'Amaluna Yoga.

En paral·lel i durant tot el dia, els més petits van poder gaudir d'un espai de joc a càrrec d'Àuria Espai familiar. També les persones assistents que ho varen desitjar van poder adquirir llibres sobre maternitat, lactància, criança, embaràs, part..., es van poder associar a Marones, van poder participar a un sorteig, etc.

Les organitzadores declaren que "després del magnífic dia que vam passar amb la celebració de la Setmana Mundial de la Lactància Materna, estem felices i agraïdes de l'acolliment que han tingut totes les activitats portades a terme a Roses" i "volem agrair a totes les persones: parelles, avis, tiets... pel seu suport i ajuda a les mares perquè puguin continuar alletant als seus nadons i participar en activitats com les de dissabte".



SOBRE L'ASSOCIACIÓ MARONES

L'associació MaRoNes es va constituir la primavera del 2018, fruit de la inquietud per l'alletament matern i per la criança per part de diverses mares de Roses. De la inquietud inicial es va passar a la voluntat de compartir l'experiència entre elles i amb totes les famílies que sigui possible, sobre els beneficis que suposa la lactància materna per a la mainada i el vincle que estableix entre mares i fills. Organitzen trobades quinzenals amb famílies de Roses i voltants i realitzen activitats al llarg de l'any per donar visibilitat, promoure, fomentar i normalitzar al màxim l'alletament matern i tot el que l'envolta. De moment, el creixement de l'associació des del seu inici és molt positiu.