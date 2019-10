L'Hospital de Figueres fa una nova prova diagnòstica per a asma greu

Des de fa 3 mesos, la Unitat de Pneumologia de l'Hospital de Figueres realitza la prova diagnòstica d'Esput induït a pacients que pateixen asma greu, la qual cosa permet saber amb exactitud de quin tipus es tracta. Això ajuda a orientar millor el tractament i personalitzar-lo en funció de cada malalt. Es tracta d'una prova que fins ara només es realitzava en centres hospitalaris de Barcelona.

Per dur a terme aquesta tècnica, que dura una hora aproximadament, el pacient ha d'inhalar una substància que facilita l'obtenció d'una mostra d'esput procedent de la via aèria central, és a dir, que afavoreix que la persona expectori la mucositat que ve directament del pulmó. La mostra obtinguda es processa al servei d'Anatomia patològica del centre i en 48 hores es disposa del resultat, que concreta quin tipus d'inflamació té el pacient. Es preveu que cada any la Unitat farà una cinquantena de proves com aquesta.

A més de permetre administrar el medicament més idoni per cada malalt i millorar-ne l'eficàcia, aquesta anàlisi suposarà un estalvi econòmic a llarg termini. Cal tenir en compte que alguns dels tractaments per a l'asma greu tenen un cost elevat i aquesta prova, en determinar el tipus concret d'inflamació que pateix el pacient, evitarà que es receptin en els casos que no són del tot necessaris.

"La incorporació d'aquesta prova s'emmarca en les propostes de millora de la Unitat de Pneumologia per als propers anys, amb l'objectiu d'avançar en la qualitat assistencial del pacient respiratori de l'Alt Empordà i en la medicina personalitzada", explica Carles Sabadell, metge adjunt de la Unitat. I afegeix que "pels professionals també és un guany. Millorar en el diagnòstic i benestar del pacient i poder treballar amb tècniques innovadores sempre representa una motivació".



Més novetats en Pneumologia

A partir d'aquesta setmana, la Unitat de Pneumologia també disposa d'un nou aparell per realitzar proves de funció respiratòria, que permet mesurar la capacitat pulmonar dels pacients amb malalties respiratòries d'una manera més precisa gràcies a la informació complementària que proporciona. Aquests valors ajuden a fer un diagnòstic del malalt i una administració del tractament més acurats, incrementant la qualitat de vida de la persona.

Fins ara, els pacients que requerien aquesta prova diagnòstica es derivaven a l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona, però ara aquest nou aparell els evitarà desplaçaments, un avantatge sobretot pels malalts d'edat avançada de l'Alt Empordà. Els usuaris que més se'n beneficiaran són els que pateixen emfisema pulmonar i tots els que estan afectats de malalties com la fibrosi pulmonar, que representen unes 150 exploracions anuals.