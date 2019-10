La Fundació Salut Empordà rep una donació de mocadors oncològics

La Fundació Salut Empordà ha rebut una donació d'una quinzena de mocadors oncològics de l'AECC – Catalunya Contra el Càncer Girona. Els mocadors estan pensats per pal·liar l'alopècia que apareix com a efecte secundari del tractament de quimioteràpia. Aquesta iniciativa s'emmarca en el programa d'ajudes oncoestètiques establert per l'associació i que porta per nom «Un mocador, un somriure». Ha estat possible gràcies a la donació econòmica de Rotary Club Girona i Rotary Club Blanes.

En el cas de l'hospital de Figueres, s'entregaran a les pacients de l'hospital de Dia i de la psicooncòloga de Consultes Externes, i professionals especialitzats de l'entitat donaran assessorament a aquelles persones que rebin els mocadors.