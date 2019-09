L'Hospital de Figueres obté l'acreditació per formar especialistes en Geriatria

L'Hospital de Figueres ha aconseguit l'acreditació per part del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social de la Unitat Docent Multiprofessional de Geriatria. Això vol dir que a partir del curs 2021-2022 el centre altempordanès tindrà capacitat per a formar 4 professionals per any acadèmic en aquesta especialitat, dos metges i dues infermeres. El procés d'acreditació ha comportat l'avaluació i auditoria per part del Departament de Salut de la capacitat docent, els professionals qualificats i l'estructura física i de serveis que requereix aquest programa de residència.

L'hospital de la Fundació Salut Empordà (FSE) és l'únic gironí que comptarà amb aquest tipus de formació especialitzada, la qual cosa representa un salt qualitatiu tant per a l'entitat de Figueres com per a la resta de centres de la Regió Sanitària de Girona. I és que aquesta és una especialitat cada vegada més necessària, pel creixent envelliment de la població.

El Ministeri de Sanitat també ha acreditat el Centre Sociosanitari Bernat Jaume i l'ABS l'Escala, els altres dos centres que integren la FSE, com a espais associats per impartir aquests ensenyaments en Geriatria.

El cap d'estudis de la FSE, Armand Grau, valora que "aquesta acreditació ha sigut possible en disposar la Fundació de serveis de qualitat en els nivells assistencials d'atenció primària, hospitalització d'aguts i sociosanitari. I reflecteix el compromís de desenvolupar la docència especialitzada per formar nous professionals competents i crear un àmbit d'aprenentatge que afavoreix al personal sanitari i als usuaris".

Aquesta qualitat ve ratificada per les opinions dels usuaris tant en les enquestes pròpies –l'hospital de dia del Bernat Jaume obté un 9 en satisfacció global i un 98,1% en fidelització- com en les del Plaensa del Catsalut –els serveis d'internament de convalescència, cures pal·liatives i llarga estada reben una puntuació de 8,6 i una fidelització de 98,7-.

Pel director del Centre Sociosanitari Bernat Jaume, Arcadi Boixadera, suposa "un reconeixement i un repte pel servei de Geriatria de la FSE. Aquesta millora de l'oferta educativa especialitzada ajudarà, d'una banda, a pal·liar el dèficit de professionals d'aquesta especialitat, en un context d'un elevat índex d'envelliment de la població, i de l'altra, que els metges que es volen formar en aquesta especialitat no s'hagin de desplaçar a altres demarcacions".



Més d'una desena de places de residents acreditades

A més de la residència en Geriatria, actualment la Fundació Salut Empordà ja disposa de l'acreditació per a acollir anualment els següents residents: 1 metge i 2 infermeres d'Obstetrícia i Ginecologia, 1 metge de Medicina Interna i 7 metges d'Atenció Familiar i Comunitària. En aquest últim cas, l'Hospital de Figueres actua com a dispositiu associat a la Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària Girona ICS (5 residents) i la Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària SSIBE (2 residents).