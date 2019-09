La Fundació Salut Empordà rep una quinzena de mocadors oncològics

La Fundació Salut Empordà ha rebut de mans de voluntàries i treballadores de l'AECC – Catalunya Contra el Càncer Girona una quinzena de mocadors pensats per pal·liar l'alopècia que apareix com a efecte secundari del tractament de quimioteràpia. Aquesta iniciativa s'emmarca en el programa d'ajudes onco-estètiques establert per l'associació i que porta per nom "Un mocador, un somriure". I ha estat possible gràcies a la donació econòmica de Rotary Club Girona i Rotary Club Blanes.

El projecte de l'AECC consisteix en repartir en els hospitals de la província de Girona aquests mocadors per tal de donar resposta a les necessitats estètiques dels malalts oncològics en les fases inicials del diagnòstic. En el cas de l'Hospital de Figueres, s'entregaran a les pacients de l'Hospital de Dia i de la psicooncòloga de Consultes Externes. Així mateix, professionals especialitzats de l'entitat oferiran de manera complementària i gratuïta assessorament estètic personalitzat a totes les persones que rebin aquests mocadors oncològics.

A l'acte d'entrega dels mocadors hi han assistit en representació de la Fundació Salut Empordà, el director gerent, Martí Masferrer, la directora assistencial, Àngels Morales, i la directora d'Infermeria, Paqui Abulí. En nom de l'AECC-Catalunya Contra el Càncer, la gerent, Pepi Soto, la presidenta de l'AECC Figueres, Pilar Puig, i la treballadora social i Coordinadora de Voluntariat Hospitalari de l'AECC-Catalunya contra el Càncer, Mireia Romero.