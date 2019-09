La Fundació Salut Empordà participa per primera vegada a la Setmana Europea de la Mobilitat

Per primera vegada, la Fundació Salut Empordà (FSE) s'ha sumat a la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat, que a Catalunya s'ha fet del 16 al 22 de setembre. Es tracta d'una iniciativa que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o amb vehicle elèctric.

La FSE s'ha sumat a la iniciativa amb una activitat organitzada aquest matí a la plaça de l'entrada principal de l'Hospital de Figueres. Estava dirigida als professionals que hi treballen i ha consistit en una doble proposta, amb l'objectiu d'animar-los a desplaçar-se amb bicicleta en el seu dia a dia.

D'una banda, durant tot el matí qui ho ha volgut ha pogut provar una bicicleta elèctrica, fent una volta per la plaça i la rotonda. D'altra banda, s'han ofert rutes guiades a cada hora en punt en bicicleta elèctrica de muntanya des de l'hospital fins al Castell de Sant Ferran. La proposta s'ha pogut dur a terme gràcies a la col·laboració de l'empresa EmpordàLovers. Inicialment, aquesta activitat s'havia de dur a terme el divendres 20 de setembre però es va ajornar per risc de pluja.

Amb aquesta proposta, es compleix amb un dels objectius de la Setmana: impulsar l'ús dels mitjans de transport sostenibles. I és que l'abandonament del vehicle particular suposa un estalvi econòmic i també una millora per a la salut de la ciutadania, ja que redueix la contaminació de l'aire i fomenta la pràctica d'activitat física. Aquest 2019 la Setmana ha tingut per lema 'Camina amb nosaltres!".