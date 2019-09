Un descobriment espanyol duplica la supervivència al càncer de mama més comú

"Fa 25 anys que em dedico al càncer de mama hormonodependent (el que depèn de les hormones, especialment de l'estrogen)] i aquesta és una de les alegries més grans que he tingut mai", sosté Meritxell Bellet, oncòloga de la Unitat de Càncer de mama de la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO). Es refereix a Verzenios (desenvolupat a partir de la molècula abemaciclib), el nou fàrmac oral per al càncer de mama localment avançat o metastàtic que duplica la supervivència de les pacients prèviament tractades amb tractaments hormonals. Verzenios, a més, ha estat desenvolupat per investigadors espanyols.

"Els resultats dels assaigs clínics amb abemaciclib han demostrat que, amb ell, la supervivència de progressió (és a dir, el temps que transcorre fins que el tumor creix o avança) passa dels 14,8 mesos als 28,2 mesos", assegura María José Lallena, investigadora i directora del centre de Biologia de R + d de Lilly Espanya, la farmacèutica que ha registrat el producte en aquest país. El càncer de mama hormonodependiente és un dels més difícils de tractar.

L'abemaciclib és el tercer inhibidor dels enzims encarregats de regular el cicle cel·lular aprovat a la Unió Europea (UE), després de l'aprovació d'altres fàrmacs de la mateixa família com el palbociclib i el ribociclib. Es pren dues vegades al dia per via oral, sense descans. "En el càncer de mama HER2 positiu [el que té la proteïna HER2 sobreexpressada] sempre hi ha hagut molta més investigació, ja que aquesta proteïna es pot atacar de forma molt dirigida i amb poca toxicitat.

Però en càncer de mama hormonodependent, que representa el 70 % de tots els tumors de mama, és la primera vegada que veig un canvi radical: mai abans de l'arribada d'aquests inhibidors havíem vist res que augmentés el control de la malaltia i fins i tot la supervivència de les pacients -quan el fàrmac s'aplica a fases inicials de la malaltia metastàtica-", destaca Bellet.

Segons ella, aquest tractament és un pas cap a la "cronificació" del càncer de mama, tot i que la supervivència en aquesta malaltia "segueix estant amenaçada". "No és el mateix tenir una diabetis crònica que un càncer de mama crònic. No banalitzem la càrrega emocional del càncer de mama", adverteix Bellet, qui tot i això insisteix que Verzenios és un fàrmac que els metges "no havien vist mai". "Amb més fàrmacs així les coses sí que poden canviar", assevera.



Recaigudes als 10 anys

El càncer de mama, que es desenvolupa a partir de cèl·lules de la glàndula mamària, pot disseminar-se a altres parts del cos a través dels teixits normals pròxims o mitjançant el sistema limfàtic i sanguini. Les localitzacions més habituals de metàstasi del càncer de mama són els ossos, els ganglis limfàtics, els pulmons, la pleura, el fetge i, fins i tot, el cervell.

A Espanya, prop de 6.500 dones moren cada any per càncer de mama i, de fet, aquesta és la primera causa de mort per càncer entre el col·lectiu femení. S'estima que el 30% de les dones amb càncer de mama hormonodependent acaben recaient i aquestes recidives no solen tenir lloc durant els primers anys, sinó que tendeixen a produir-se una dècada després del primer diagnòstic. Per això, segons la doctora Bellet, és important, per prevenir, allargar el tractament hormonal fins als 10 anys en els casos de major risc.

Verzenios està inclòs en la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut (SNS) des de maig i, per tant, tota la ciutadania espanyola pot ja beneficiar-se'n. També ha estat aprovat per l'Agència Europea del Medicament (EMA). "Aquest fàrmac no només ha demostrat disminuir significativament la mida de les lesions dels pacients i augmentar el control de la malaltia i la supervivència de les dones amb càncer de mama metastàtic que han recaigut, sinó que també ha demostrat la seva eficàcia fins i tot quan es dóna sol, sense companyia de l'hormonoteràpia, el que reflecteix la seva potència ", insisteix l'oncòloga del VHIO.

Precisament un dels avantatges de l'abemaciclib és la seva baixa toxicitat. Segons els especialistes, altres tractaments tradicionals com la quimioteràpia produeixen la mort cel·lular tant en les cèl·lules tumorals com en les sanes, de manera que els efectes secundaris són més intensos i duradors. No obstant això, el grau de tolerància de labemaciclib és elevat i per això la seva toxicitat és més fàcil de controlar. A més, aquest fàrmac permet "endarrerir" mesos i mesos l'aplicació de tractaments tan "agressius" com la quimioteràpia. I, també, reduir notablement la mida del tumor.