Alerta sanitària per toxina botulínica en la tonyina en oli de gira-sol del DIA

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha activat una alerta sanitària per un brot d'intoxicació alimentària provocat per toxina botulínica detectada en la tonyina en conserva en oli de gira-sol de la marca DIA i que ha estat distribuït en comunitats com la valenciana .

El brot s'ha detectat després d'emmalaltir quatre persones, de les quals tres ja han estat donades d'alta, que van ingerir una amanida russa casolana elaborada amb l'esmentat tonyina.

El producte afectat és una conserva de tonyina en oli de gira-sol format RO 900, de la marca DIA, amb lot 19/154 023 02587 elaborat a Frinsa del Nord-oest S.A. amb data de consum preferent 2022.12.31.

El producte va ser distribuït per la plataforma DIA a establiments de les comunitats autònomes d'Astúries, Castella i Lleó, Catalunya, Aragó, la Rioja, Múrcia, Navarra, Castella-la Manxa i la Comunitat Valenciana, on s'ha procedit a la immobilització i retirada dels productes afectats.