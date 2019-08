Augmenta la demanda de tractament per cocaïna a Catalunya en els darrers 3 anys

Des de fa ja més de dues dècades, el consum d'alcohol continua provocant la majoria de les peticions de tractament per drogodependències a Catalunya. Així ho indiquen les darreres dades, corresponents a l'any 2018, del Sistema d'Informació sobre Drogodependències (SIDC), que gestiona la Subdirecció General de Drogodependències de l'Agència de Salut Pública de Catalunya.



Segons l'informe publicat de dades de l'any 2018, a Catalunya es van iniciar un total de 13.944 tractaments per abús o dependència de les drogues, una xifra similar a la d'anys anteriors.



Per tipus de droga, l'alcohol, amb un 42,2% (5.879 casos), és manté com la que té més inicis de tractament, fet que reflecteix l'alta carga de morbi-mortalitat que ocasiona aquesta substància en la societat. La segona droga que té més inicis de tractament és la cocaïna, amb gairebé el 24% (3.338 casos), seguida del cànnabis, amb un 13,8% (1.924 casos) i l'heroïna, gairebé un 12% (1.607 casos).

Finalment, el tabac representa un 3,7% (521 casos) dels inicis de tractament. En aquest darrer cas, cal remarcar l'important paper que els equips d'atenció primària desenvolupen en el tractament del tabaquisme, fent que només els casos més greus arribin als serveis especialitzats.



En aquest darrer informe destaca que la demanda de tractament per cocaïna s'ha incrementat en els darrers tres anys, després de sis anys d'un descens gradual; tot i això, actualment només un 38,4% d'aquests inicis (1.281 casos) fa tractament per primera vegada, mentre que fa deu anys aquest percentatge era d'un 60% (uns 2.267 casos).

Pel que fa a l'heroïna, les peticions de tractament estan estabilitzades des d'inicis dels anys 2000; actualment, només un 11% (177 casos) inicia tractament per primera vegada, el que explica la baixa incidència de noves demandes. Per últim, el cànnabis va presentar un màxim de sol·licituds de tractament l'any 2015 i des d'aleshores ha anat disminuint, tot i que al 2018 ha presentat un lleuger repunt.



Demandes de tractament per gènere i edat

Si s'analitzen les dades en homes i dones per separat, s'observa igualment que l'alcohol és la substancia amb més inicis de tractament en ambdós sexes (48,1% en el cas de les dones i 40,4% en el dels homes), seguit per la cocaïna (18,9% les dones i 25,4% els homes).

Pel què fa a les proporcions entre sexes, en el total d'inicis de tractament hi ha un percentatge major d'homes que de dones (3 de cada 4 inicis són d'homes). Aquesta majoria d'homes es manté quan s'analitzen les drogues per separat, excepte en el cas del tabac, on la proporcionalitat està molt igualada. Pel què fa a l'heroïna i la cocaïna, la proporció home/dona està més descompensada, ja que arriba a ser d'entre 1 o 2 dones per cada 8 o 9 homes.

Aquesta distribució entre sexes reflecteix el fet que les dones tendeixen a igualar els homes en el consum de drogues legals (alcohol i tabac) o aquelles amb menor rebuig social (cànnabis), fet que també es troba en les enquestes poblacionals i escolars.



L'edat mitjana de sol·licitud de tractament varia segons la droga principal. La droga per la qual la gent més jove fa inicis de tractament és el cànnabis (29 anys en dones i homes), mentre que les drogues per les quals es demana un tractament amb una edat més avançada són el tabac (52 anys en dones i homes) i l'alcohol (48 en dones i 47 en homes).

Cal tenir en compte que quasi un 60% del total de persones que inicien tractament tenen entre 31 i 50 anys. La franja de 41 a 60 anys representa un 44%.



Un dels programes més importants per l'addició a l'heroïna és el tractament mèdic amb agonistes opioides. A finals del 2018 hi havia més de 8.000 persones rebent aquest tractament (majoritàriament amb metadona), el que es correspon amb una molt bona cobertura.



Atenció als serveis de reducció de danys

Durant l'any 2018 es van atendre 6.878 usuaris als Serveis de Reducció de Danys (SRD), on s'atén a persones que encara no volen, o no poden, iniciar un tractament per la seva addicció. Aquesta xifra posa de manifest l'accessibilitat i l'alta usabilitat d'aquests serveis, sobretot si s'ubiquen en zones de tràfic i consum, com es veu en els serveis ubicats en aquestes àrees.

D'altra banda, 3.675 persones van anar a les sales de consum supervisat a fer un total de 146.916 de consums. Aquest consums són higiènics i segurs, tot prevenint infeccions greus (com la infecció pel VIH i les hepatitis), així com morts per sobredosi. De fet, l'any 2018 es van produir 214 sobredosis en sales, i cap d'elles va resultar mortal.

La prevenció d'infeccions greus, com la Sida i les hepatitis, en persones que s'injecten drogues depèn en gran mesura d'una bona distribució de material d'injecció higiènica. L'any 2018 es van distribuir més d'1 milió de xeringues estèrils a través de 622 punts d'accés a aquest material.



L'alcohol, la substància que causa més urgències hospitalàries

El nombre d'urgències hospitalàries per causa del consum o abús de substàncies que van ser ateses durant 2018 va ser de 17.477. Les urgències relacionades amb el consum d'alcohol van ser les més freqüents, amb un 57% (9.907), seguides de les relacionades amb la cocaïna, amb un 11% (1.973).

En la franja de menys edat (12-15 anys, amb 201 casos), destaca que les noies presenten un nombre més alt d'intoxicacions per alcohol: un 67,7% del casos (136). A mesura que avança l'edat, aquesta proporció s'inverteix i són els homes els que presenten més intoxicacions.



Informació i conscienciació a Canal Drogues

El web temàtic del Canal Drogues (http://drogues.gencat.cat) recull materials d'informació i conscienciació adreçats a la població general, i proporciona informació relativa als centres i programes de tractament que existeixen a Catalunya.

El canal forma part dels webs temàtics del Canal Salut i el coordina la Subdirecció General de Drogodependències de l'Agència de Salut Pública de Catalunya. És el resultat de l'esforç realitzat per professionals de l'àmbit de les drogues a Catalunya, tant públics com d'associacions i entitats col·laboradores. Recull tots els aspectes relacionats amb les drogues en dos grans blocs; un dirigit a la ciutadania i un altre als professionals. Va rebre més de 727.000 visites l'any passat.

Totes aquestes actuacions formen part de les polítiques d'intervenció que realitza la Subdirecció General de Drogodependències en l'àmbit de les drogodependències.