Quines són les millors hores per tenir sexe?

Hi ha moments òptims per tenir una bona relació sexual

Ser més de matins o de tardes, practicar a l'art de matinar o ser de nit... hi ha variables que poden ser clau en moltes situacions, en aquest cas a l'hora de tenir una vida sexual més que satisfactòria. Perquè els ritmes de cadascun i els moments del dia és la part de l'equació del bon sexe, segons diversos estudis científics. Així, investigadors de la Universitat de Varsòvia, en un estudi publicat en 'Frontiers and Psychology', asseguren que "el cronotipus i el temps per al sexe són els factors importants que afecten la satisfacció sexual i de les relacions en parelles heterosexuals", o el que és el mateix, l'hora a la qual es practiqui l'acte es determinant perquè la parella en qüestió acabi satisfeta.

Després de fer un qüestionari a 91 persones, es van adonar que les parelles britàniques practicaven l'acte sexual entre les nou de la nit i la una del matí, però en contraposició, més del 40% d'aquestes persones van afirmar no haver-se sentit satisfets després del sexe.Segons un estudi, és moment en el qual el cos intenta relaxar-se i tots els òrgans fan el seu treball preparant-se per a l'endemà. Por el tant, científicament, no es considera com la millor opció eròtica, ja que requereix molta energia i rendiment.A més, en el cas de les dones, tendeixen a estar més cansades que els homes en aquestes hores, por el que el sexe matutí és la millor elecció. Mentre descansa, el cos produeix hormones vitals, així que per el matí els nivells de testosterona i altres hormones sexuals es troben en el més alt, la qual cosa equival a una major satisfacció.



L'hora perfecta

Quant a hores concretes, un altre estudi elaborat per Paul Kelly, un investigador clínic de l'Institut de Neurociencia Circadiana i del Somni de la Universitat d'Oxford, determina que depenent del cicle vital, és a dir, de l'edat, els ritmes cricadians canvien i per tant també el millor moment horari per a mantenir relacions.

En el cas dels joves que estan en la vintena, la líbido pot disparar-se a qualsevol hora del dia, encara que els seus nivells d'energia augmenten havent dinat, a l'hora de la migdiada, per la qual cosa a les tres de la tarda és el moment perfecte per al sexe. D'altra banda, els que ja han arribat als trenta haurien de tenir els seus moments de passió sobre les vuit del matí. Segons Kelley, la llum solar eleva els nivells de testosterona tant en homes com en dones per mitjà de l'estimulació de l'hipotàlem.

Per part seva, segons el científic, els adults en edat madura haurien de practicar el sexe sobre les deu de la nit, ja que estimula l'alliberament d'oxitocina, l'hormona de l'amor que pot promoure un millor descans.