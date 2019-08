Identifiquen un nou biomarcador a la sang per predir el risc cardiovascular

Investigadors catalans han identificat un nou biomarcador a la sang per predir amb molta antelació el risc de desenvolupar una malaltia cardiovascular en el marc de l'estudi Regicor, que des de fa quinze anys segueix més d'11.000 gironins. A partir de les dades d'unes 700 persones de les comarques gironines incloses al Registre Gironí del Cor, científics de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Sant Pau (IIB Sant Pau) i de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) han confirmat el valor predictiu d'un paràmetre de la sang per identificar les persones que tenen més risc de patir en un futur patologies del cor com l'infart de miocardi.

El biomarcador, anomenat sLRP1, juga un paper important en l'inici i la progressió de l'aterosclerosi, que és el mecanisme que explica les malalties més greus del cor. Diversos estudis previs del grup de recerca en Lípids i Patologia Cardiovascular del Sant Pau de Barcelona ja havien indicat que aquest biomarcador s'associava amb una acceleració del procés de l'aterosclerosi, amb més acumulació de colesterol i inflamació a la paret de les artèries, però aquesta és la primera evidència que indica que també pot ajudar a predir l'aparició de malalties cardiovasculars.

«Fa anys que treballem per conèixer a fons aquest receptor, però aquesta és la primera vegada que l'investiguem per conèixer si saber els seus nivells a la sang ens pot ajudar a predir el risc de desenvolupar una malaltia cardiovascular a deu anys vista en la població general, que actualment no presenta símptomes», explica la doctora Vicenta Llorente, de l'IIB Sant Pau, una de les responsables del projecte.

Així, els investigadors han analitzat una submostra del Regicor integrada per uns 600 casos de població general i 120 casos de control, que són gironins que han patit un infart o una angina de pit, detalla la doctora que ha liderat l'estudi, juntament amb David de Gonzalo, també del Sant Pau, i els doctors Roberto Elosua i Jaume Marrugat, de l'Hospital del Mar.

«El descobriment confirma la rellevància i aplicabilitat d'aquest biomarcador en la pràctica clínica per predir amb molta antelació el risc d'episodis cardiovasculars. L'estudi ens ha permès confirmar que el biomarcador aporta informació nova sobre el pacient, que complementa la que ja coneixem actualment», explica la doctora Llorente.

La investigadora assenyala que «cal continuar treballant en el valor pronòstic del receptor», però que els resultats de l'estudi els animen a continuar per trobar noves eines terapèutiques i veure si algun tractament permet modular els nivells del biomarcador.



Buscar més biomarcadors

Els investigadors assenyalen que, per cada unitat que incrementa el biomarcador sLRP1, creix un 40% el risc d'acabar desenvolupant una malaltia del cor, un augment que, apunten, és independent d'altres factors de risc cardiovascular com poden ser el tabaquisme, el colesterol, la diabetis o la hipertensió arterial.

En aquest sentit, Llorente posa com a exemple el cas de dues persones amb els mateixos nivells de colesterol, una de les quals pot acabar patint un infart i l'altra no: «El biomarcador pot aportar més informació de per què una sí i l'altra no, perquè ens dona dades dels processos que està patint a l'organisme i que encara no donen símptomes», apunta Llorente, que explica que ara els investigadors continuen treballant per buscar altres biomarcadors amb valor predictiu.

L'estudi, publicat a la revista Atherosclerosis, ha rebut finançament del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (Peris) de la Generalitat, la Fundació La Marató de TV3 i el CIBER Enfermedades Cardiovasculares de Salut Carlos III.