El minúscul canvi a la teva dieta per perdre fins a cinc quilos en un mes

En ple mes d'agost, les vacances a la platja ens fan cometre excessos al mateix temps que volem estar en plena forma. Per això avui et portem un consell que farà que descomptis centenars de calories i fins a cinc quilos al mes: canvia les postres per propostes saludables amb les que aconseguiràs perdre greix. Aprimar-te i perdre pes és fàcil si saps com fer-ho.

Però què pots menjar després d'un àpat? Doncs pots optar, per exemple, per crispetes de blat de moro casolanes (les que es fan amb una paella i oli d'oliva sense greixos ni conservants ni colorants), xocolata negra (està dins del que es diu menjar real), fruits secs o fruita natural. Recorda que és molt important que ingereixis tots els dies cinc peces de fruita i verdura.

L'ideal és que aquesta llista no només l'apliquis quan vagis a fer postres. Un plàtan, un tros de pinya, una poma, maduixes, kiwi són ideals també quan has d'enfrontar-te a una dieta. Si vols perdre encara més quilos també pots renunciar al sucre. Si treus un parell de cullerades de cada cafè notaràs els resultats en aquests "quilos de més" en tot just uns mesos

Però la clau no només està a les postres. També has de tenir en compte altres dues coses: l'exercici que fas en el teu dia a dia i les begudes que prens quan surts amb els teus amics. I és que en els detalls també hi ha la clau. Potser habitualment menges bé i tens cura teva alimentació, però si no fas gens d'exercici al llarg de tota la jornada trigaràs més a notar els canvis.

I amb fer exercici no ens estem referint a anar al gimnàs. Tots els nutricionistes reconeixen que amb donar 10.000 passes al dia (pots comptar-ho amb el telèfon mòbil o amb una de les noves polseres d'activitat física) ja estaràs restant calories. El mateix passa amb les begudes. No és el mateix sopar (o dinar) amb un refresc que et sumarà a la teva dieta diària centenars de calories que amb un got d'aigua.