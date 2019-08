Sis exercicis per no engreixar-te tot i la teva genètica, segons la ciència

El 2015, la revista Nature va confirmar que la genètica és el factor que més influeix en el sobrepès i l'obesitat, per sobre de la dieta o l'exercici. No obstant això, per controlar l'emmagatzematge excessiu de greix, molts especialistes se centren en acabar amb els mals hàbits dietètics i el sedentarisme.

Ara, un nou estudi liderat per la Universitat de Taiwan revela quin tipus d'activitats són les més eficaces per frenar aquesta malaltia crònica, que només a Espanya afectava 24 milions de persones el 2016. La investigació ha estat elaborada en 18.000 persones d'entre 30 i 70 anys, que formaven part d'una base de dades xinesa de recerca biomèdica.

Publicat a la revista PLoS Genetics, el treball confirma que practicar jogging (córrer de forma més pausada) era la millor manera de controlar l'obesitat, seguida d'altres esports com el ciclisme de muntanya, el senderisme, la marxa atlètica, certes modalitats de ball i el ioga.

Segons els autors, aquests esports ajuden a reduir l'índex de massa corporal (IMC) en individus als quals la genètica els fa més propensos a tenir un pes excessiu. Però, compte, caldria practicar-los de forma regular, és a dir, tres vegades a la setmana durant, almenys, 30 minuts.

D'altra banda, activitats com el ciclisme, els estiraments o la natació no eviten els efectes de la teva genètica sobre l'obesitat. "Amb els estiraments es consumeix menys energia i la natació estimula la gana", explica a Sinc Wan-Yu Lin, principal investigador de l'estudi.



Genètica de l'obesitat



Per analitzar els factors que influeixen en l'obesitat, les investigacions anteriors només havien tingut en compte l'IMC. "Fins ara, s'ha examinat aquest únic factor perquè és fàcil de calcular, però si només es té en compte l'alçada i el pes, es desestima el percentatge de greix que hi ha al cos", afegeix Wan-Yu Lin.

L'estudi ha considerat altres quatre indicadors d'obesitat que també estan lligats a problemes del metabolisme. D'aquesta manera, s'ha centrat fonamentalment en cinc mesures: perímetre de la cintura i el maluc, IMC, percentatge de greix corporal i relació entre cintura i maluc.

Tot i que el problema de l'obesitat és complex i multifactorial, aquest nou estudi precisa el tipus d'activitat física més recomanable per a les persones afectades per aquesta malaltia, que suposa una de les majors complicacions sanitàries en el món. Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el sobrepès i l'obesitat causen al voltant de 2,8 milions de morts cada any al món.