Consultes Externes dedica un espai al càncer de mama

El passadís de Ginecologia de l'edifici de Consultes Externes de l'Hospital de Figueres acull, des del 5 d'agost fins al 25 d'octubre, l'exposició temporal de fotografies La Bella i la Bèstia Rosa. És un recull de dotze imatges, la majoria en color, en què els protagonistes són sis dones i dos homes que han patit càncer de mama i que s'han despullat per ensenyar les cicatrius d'aquesta malaltia.

Es tracta d'un projecte de l'assessora de bellesa Bàrbara Jorquera i la fotògrafa Gemma Isal que vol conscienciar i fer visibles els efectes secundaris del càncer. És un treball per reivindicar que el pit, una de les parts més significatives del cos femení, pot continuar sent sensual malgrat que la dona hagi passat per un càncer de mama. A més, entre els protagonistes també s'han inclòs dos homes per trencar tabús.

L'exposició es va inaugurar dilluns al matí amb l'alcaldessa de Figueres i presidenta del Patronat de la FSE, Agnès Lladó, la directora assistencial de l'entitat, Àngels Morales, i una de les autores del projecte, Bàrbara Jorquera, a més de representants de l'associació Grup Iris i la Fundació Roses Contra el Càncer. Es podrà visitar fins al divendres 25 d'octubre, quan donarà pas a una nova mostra.

Amb aquesta activitat, la FSE vol obrir les seves instal·lacions a l'art, buscant la vinculació amb la salut, a la vegada que la presència d'obres artístiques en un recinte hospitalari ajuda a fer l'espai més amable. Es tracta d'una iniciativa que ja s'havia dut a terme abans i que ara es recupera després d'un parèntesi.