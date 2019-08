Les 7 normes d'or per perdre pes

Vols perdre pes i no saps com? Els nutricionistes, que són els que realment saben com funciona el teu cos i l'alimentació, tenen la resposta. Recorda que el més important és que mai et fiïs de dietes miraculoses o de consells que et prometen baixar cinc quilos en quatre dies. Has de posar-te en mans de professionals per portar una dieta sana i equilibrada i, de passada, per controlar el que menges i el que beus, que també és important. Aquí et deixem les set normes d'or per perdre pes elaborades pel nutricionista Miquel Gironès.



Dèficit calòric

És de lògica. Has de gastar més calories que les que ingereixes. A internet pots trobar moltes calculadores nutricionals per veure si ho estàs fent bé. Vigila, per exemple, què menges i sopa amb aigua. Així deixaràs d'ingerir unes 600 calories al dia.



Aixeca pesos pesats

Sobretot a partir dels 40 anys canvia el metabolisme pel que és molt important que no et dediquis només a sortir a córrer. Un entrenament d'aixecament de pesos també és fonamental.



Abundant verdura als plats

Saps quina és la regla del 80/20? La coneixen tots els nutricionistes i parla de la importància d'omplir el teu plat de verdures. També aconseguiràs grans avenços si canvies la teva postres per una fruita.



Proteïna a cada àpat

Comença a ingerir menjar de veritat, allunya't dels prefabricats anomenats ultraprocessats ??i posa proteïna a cada àpat per donar-te energia. Fes-te un bon esmorzar.



Dorm 7-8 hores al dia

És important dormir i descansar. Si ho fas bé afrontaràs la jornada amb molta més energia i ganes.



Controla les calories líquides

Ja t'ho hem dit al començar aquest article. És tan important el que menges com el que beus. Per exemple els sucs poden perjudicar-nos per perdre pes: no mastegues (pel que al cervell no li arriba el senyal que s'està saciant) i, a més, menges molta fruita en massa poc temps.



Tingues constància i paciència

La pregunta de Girones és clara en aquest sentit. Pretens perdre en tot just una setmana els quilos que has anat guanyant al llarg dels anys? Has de ser realista i saber que la paciència i la constància són claus a l'hora d'obtenir resultats i perdre pes. Quan comencis a veure els primers resultats tot anirà pel bon camí i serà molt més fàcil que assoleixis el teu objectiu.