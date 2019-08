Un estudi de la URV afirma que la migdiada de més d'una hora augmenta el risc de patir diabetis

Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha conclòs que les migdiades de més d'una hora al dia augmenten el risc de patir malalties com la diabetis. La investigació, realitzada per la Unitat de Nutrició de la URV han avaluat la relació entre la migdiada diürna i el risc de patir diabetis tipus 2 juntament amb diferents mesures d'adipositat. L'estudi es va fer en 2.190 participants d'avançada edat amb sobrepès o obesitat i síndrome metabòlica.

S'ha publicat en la revista científica Journal of Clinical Medicine aquest juliol, ha estat dirigit per Christopher

Papandreou, investigador sènior de la Unitat de Nutrició Humana de la Universitat Rovira i Virgili, i el catedràtic Jordi Salas-Salvadó, cap de la Unitat de Nutrició Humana.

La migdiada va ser avaluada de forma objectiva mitjançant la col·locació d'acceleròmetres, un aparell que detecta l'activitat física o sedentària realitzats al llarg del dia, als participants durant set dies. Cap altre estudi previ havia examinat si el temps de migdiada s'associa amb el desenvolupament de diabetis tipus 2. A més, la relació entre el fet de fer migdiada i el grau d'adipositat, el predictor més important de la diabetis tipus 2, pràcticament no s'ha investigat.

Els investigadors van observar que les migdiades de més d'una hora de durada s'associaven amb una major prevalença de diabetis tipus 2 i amb més pes i major perímetre del maluc. A més, en comparació amb no fer-ne, un augment de deu minuts -a partir de l'hora- de migdiada durant el dia es va associar amb una major prevalença de diabetis tipus 2 i un major índex de massa corporal i circumferència de la cintura. I en comparació amb la migdiada de cinc minuts a menys de mitja hora, la d'uns 90 minuts per dia es va associar amb una major possibilitat de tenir diabetis tipus 2, mentre que la d'almenys 30 minuts per dia es va associar positivament amb les mesures d'adipositat.