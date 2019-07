Això és el que has de demanar al xiringuito per no engreixar-te aquest estiu

Consells per no malbaratar l'operació biquini

Consells per no malbaratar l'operació biquini | Shutterstock

Sacrificar-se en l'operació biquini per arribar en forma a l'estiu i perdre-ho tot a l'hora de prendre alguna cosa al xiringuito no recompensa. I quina és la solució? Lligar-se de peus i mans? Tapar-se la boca amb cinta americana?

Tranquil, només has de triar amb seny allò que vagis a menjar quan vagis al xiringuito o a qualsevol restaurant durant aquest estiu. D'aquesta manera, cuidaràs la teva figura sense renunciar als plaers gastronòmics.



Aperitius



La mateixa paraula sembla omplir-nos de calories, però la veritat és que algunes propostes amb control poden ser molt saludables i ens ajuden a saciar la nostra gana.

Per exemple, si vols prendre't unes patates fregides intenta substituir-les per uns quants fruits secs, que aporten molta energia al nostre organisme, a més d'omega 3.

Un altre aperitiu baix en calories són els cogombrets en vinagre: rics en ferro, fibra, calci, iode ... Són una bona opció per picar alguna cosa entre hores.



Dinars i sopars: adeu a les fregits

La clau per no guanyar algun quilet de més és evitar els fregits i encara que soni difícil en un entorn de xiringuito, sí que es pot. Tria les següents alternatives:



Amanides

Aquest plat és un punt obligatori en els nostres menjars. Les amanides són molt més que quatre fulles d'enciam: hi ha molta varietat pel que no te n'avorriràs. Gra, carn, peix ... acompanyen l'enciam i diversos tipus de verdures.

Un plat lleuger i d'allò més refrescant per als dies de calor.



Gaspatxo i sopes fredes

Les sopes fredes, tan desitjables a l'estiu, són un gran saciant. El gaspatxo conté vitamines A, C, E i fibra, gràcies a la seva composició de tomàquet i pebrot, que a més el fan molt lleuger. També, és molt ric en antioxidants i hidrata l'organisme davant les altes temperatures.



Peix a la planxa

Gaudeix del lluç, rap, llenguado o bacallà a primera línia de mar. Estan boníssims i són una opció idònia a causa de la seva baixa aportació en greixos.



Sardines a la brasa

La sardina és un peix blau molt nutritiu i amb molts beneficis, ric en Omega 3, vitamina D, calci ... Una porció de 100 grams de sardina conté 208 calories, de les 2.000 calories permeses per dia en la dieta sana d'una persona . Un valor sense efectes negatius en una persona amb moderada activitat física diària i una alimentació saludable.



Marisc

El marisc amb prou feines té aportació calòrica i posseeix molt poc greix. Té un alt contingut en proteïnes, vitamines i minerals.



Beguda

Sabem quina és la millor resposta a aquesta pregunta: l'aigua. Però, no ens enganyem, volem una cosa una mica més divertida. Algunes idees són una canya de cervesa, una copa de vi blanc o de xampany (84 calories), o un daiquiri substituint el sucre per edulcorant.

En realitat, a la beguda, com en el menjar, la base per mantenir l'equilibri i que no es disparin les calories és la moderació. Ara que ja tens algunes claus per no fer malbé l'operació biquini aquest estiu no t'oblidis d'allò més important: gaudir del moment i de la companyia.