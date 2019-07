La Clínica Girona és la primera de l'Estat que incorpora un robot per millorar la diagnosi del càncer de pròstata

La Clínica Girona s'ha convertit en el primer a l'Estat que utilitza un sistema robòtic de ressonància magnètica per fer biòpsies de pròstata i en el cinquè a nivell europeu. Es tracta d'un sistema molt més precís que permet dirigir la biòpsia sobre la lesió on se sospita que hi ha el càncer per mitjà d'un robot directament des de l'aparell de ressonància magnètica. Concretament, l'aparell robòtic permet dirigir l'agulla amb precisió en el mateix equip de la ressonància magnètica i d'aquesta manera es millora en la diagnosi del pacient. Aquest divendres s'ha presentat de forma oficial. El robot ha costat 125.000 euros.

Segons han explicat al centre aquest divendres, cada cop es recomana més l'ús de biòpsies dirigides com les que a partir d'ara ha començat a practicar el centre sanitari gironí. El càncer de pròstata és el més freqüent entre els homes però la taxa de mortalitat és força baixa (entre un 2 i un 3%). Això es deu a que hi ha un tipus de càncer que és poc agressiu i molt més freqüent mentre que el que és més agressiu i potencialment mortal és menys habitual.

Fins ara, la metodologia per diagnosticar aquest tipus de càncers era fer biòpsies sistemàtiques "a cegues" a través d'una ecografia transrectal. En els últims deu anys, però, les tècniques de ressonància magnètica (RM) han evolucionat per ser més precisos a l'hora de localitzar amb més fiabilitat la presència d'un tumor agressiu de pròstata. De fet, aquestes tècniques eviten haver de fer biòpsies innecessàries quan no s'està davant d'una sospita de càncer tot i que el pacient tingui a un antigen prostàtic específic (PSA). Sovint, aquest valor és elevat per una hipertròfia de la pròstata i no pas per un càncer.

El nou aparell robòtic que ha adquirit Clínica Girona amb un cost de 125.000 euros permet dirigir l'agulla amb precisió en el mateix equip de la ressonància magnètica i d'aquesta manera es millora en la diagnosi del pacient. Al mateix temps, també es redueix el dolor del pacient ja que només rep dues puncions i no una desena com passa amb el sistema habitual. Així ho ha explicat el doctor Joan Carles Vilanova, que és el director mèdic del servei de Ressonància magnètica del centre juntament amb Joaquim Barceló.