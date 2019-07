Les sardines fumades que es venen a Catalunya i que Sanitat recomana no consumir

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, Aecosan, ha emès un avís a través del seu portal digital per informar els consumidors que han detectat la presència de sulfits en llaunes sardines fumades que, entre d'altres llocs, s'han venut a Catalunya.

"L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha tingut coneixement el 11.07.19, mitjançant el SCIRI (Xarxa d'Alerta Alimentària Nacional) d'una notificació d'alerta sanitària traslladada per les autoritats sanitàries de la Comunitat Autònoma de València, relativa a la presència de sulfits no declarats en sardines fumades", explica l'agència.

Aecosan també especifica els detalls del producte perquè sigui fàcil d'identificar pel consumidor, "Les dades del producte implicat són: Nombre de lot: 199.462 i data de consum preferent: 2019.10.19. Presentació: Terrines de lloms de sardina sencers. Pes brut 1.000 g. (pes net 700 g). Terrines de lloms de sardina trossejats. pes brut 1.000 g. (pes net 700 g.). Terrines de lloms de sardina sencers. pes brut 500 g. (pes net 350 g)", aclareixen.

"El producte afectat ha estat fabricat a la Comunitat Valenciana i distribuït a Andalusia, Castella-la Manxa, Catalunya i Balears. S'ha procedit a informar d'aquests fets a les autoritats competents de les comunitats autònomes a través de la Xarxa d'Alerta Alimentària nacional (SCIRI)", aclareixen des de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició.

"Com a mesura de precaució es recomana a aquells consumidors al·lèrgics als sulfits que poguessin tenir el producte anteriorment esmentat en les seves llars, que s'abstinguin de consumir-lo. Així mateix, s'indica que el consum d'aquest producte no comporta cap risc per a la resta de consumidors", expliquen des de Aecosan.

Aquesta agència és un organisme autònom, adscrit al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat a través de la Secretaria General de Sanitat i Consum i és el resultat de la fusió entre l'Institut Nacional del Consum i l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició. Entre els seus objectius fonamentals destaca "promoure la seguretat alimentària, oferint garanties i informació objectiva als consumidors i agents econòmics del sector agroalimentari espanyol i exercir la promoció i el foment dels drets dels consumidors i usuaris, tant en matèria de seguretat dels productes com dels seus interessos econòmics".