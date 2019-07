El Programa Pacient Expert supera expectatives a l'ABS de l'Escala

L'Àrea Bàsica de Salut de L'Escala ha acabat les nou sessions del Programa Pacient Expert Catalunya, que des del mes d'abril ha reunit setmanalment a una quinzena d'usuaris que prenen anticoagulants a les instal·lacions del Casal dels Jubilats Jardí del Pedró de l'Escala. La valoració tant dels professionals com dels pacients és molt positiva. És per això que aquest programa, que per primer cop s'ha dut a terme a l'Escala, tindrà continuïtat l'any vinent. I des de l'ABS s'està estudiant la possibilitat de crear més grups: a més dels pacients que prenen anticoagulants, el programa també permet treballar amb persones fumadores o que estiguin diagnosticades de diabetis tipus 2 o MPOC, entre d'altres.

Hi han participat 16 usuaris, dels quals 13 han acabat el programa. Per als professionals, la xifra de fidelització dels pacients ha estat molt elevada, superant totes les expectatives. I han adquirit una sèrie de coneixements sobre l'ús dels anticoagulants que no tenien abans de participar en les nou sessions, complint amb els objectius del programa.

També s'ha comprovat la importància de la figura del Pacient Expert en contraposició amb les sessions grupals conduïdes per un professional sanitari: en ser una persona aliena al sector de la salut parla el mateix llenguatge que els participants i aconsegueix que les explicacions arribin més al grup.

Un dels aspectes que caldrà millorar per a properes edicions és el fet que es van designar sis professionals de l'Equip d'Atenció Primària com a observadors, per a exercir com a suport del Pacient Expert durant les sessions. I amb l'experiència s'ha vist que aquesta xifra s'hauria de reduir a un màxim de tres, de manera que els professionals facin un seguiment més proper dels participants i dels diferents aspectes que van sorgint en les trobades.

Des de l'ABS també s'ha observat que l'època de l'any escollida per a fer el programa no és la més adequada per la condició turística de la zona, i de cares al 2020 les trobades es faran durant la tardor-hivern.

El programa

El Programa Pacient Expert Catalunya és una iniciativa que s'integra en el Programa de prevenció i atenció a la cronicitat del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Consisteix en formar grups d'usuaris amb una malaltia crònica en comú, perquè s'ha vist que el treball grupal comporta beneficis i avantatges en salut comunitària, a més d'obtenir un alt grau de satisfacció per part dels participants. Està basat en experiències desenvolupades en altres països, com Gran Bretanya, que han generat evidència científica sobre els seus efectes positius per a la salut.

És una iniciativa multidisciplinària basada en la col·laboració entre pacients i professionals sanitaris i en el treball d'equip. Qui pren el protagonisme és el Pacient Expert, escollit entre els usuaris afectats d'una determinada malaltia crònica.