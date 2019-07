Una combinació de tres fàrmacs millora la supervivència en càncer intestinal avançat

Noves dades han demostrat per primera vegada que una combinació de teràpies dirigides pot millorar la supervivència en pacients amb càncer intestinal avançat. Els resultats de l'assaig 'BEACON CRC' fase III han demostrat que el tractament triple dirigit a les mutacions BRAF en tumors colorrectals metastàsics progressius millora significativament la supervivència global i la resposta objectiva en comparació de l'atenció estàndard.

Les dades, presentades en el Congrés Mundial de l'ESMO sobre Càncer Gastrointestinal 2019, que s'està celebrant a Barcelona, suggereixen que la combinació de tres fàrmacs (encorafenib, binimetinib i cetuximab) hauria de reemplaçar la quimioteràpia per a un de cada set pacients amb càncer colorrectal metastàsic que tenen una mutació BRAF.

"Aquests són resultats molt emocionants perquè hem estat tractant d'enfocar-nos en el càncer colorrectal amb mutació del BRAF durant molts anys. És encoratjador veure una millora tan significativa en la supervivència general i la resposta en pacients amb una biologia tumoral tan agressiva. Amb sort, això aviat portarà a un major accés a aquest tractament per als pacients que actualment tenen una necessitat insatisfeta tan gran", ha assenyalat l'autor de l'estudi, Scott Kopetz, del Centre Oncològic UT MD Anderson d'Houston (els Estats Units).

Aquesta combinació de tres medicaments es basa en la creixent comprensió de l'activació de gens cancerígens com el BRAF i els efectes de les teràpies dirigides. "El càncer colorrectal no respon només la teràpia BRAF perquè les cèl·lules tumorals s'adapten a través d'altres mecanismes després del tractament inicial. Amb aquesta teràpia triplement dirigida, estem usant una combinació científicament molt lògica per inhibir el BRAF i aquests altres mecanismes", ha afegit.

Sobre la rellevància de les noves dades, el doctor Andrés Cervantes, de l'Institut d'Investigació Biomèdica INCLIVA de la Universitat de València, ha subratllat que serà important que tots els pacients amb càncer colorrectal se sotmetin a proves de mutacions del BRAF a la llum dels resultats de 'BEACON CRC'.

"Ara tenim un tractament específic que pot canviar el curs natural de la malaltia en pacients amb mutacions de BRAF i és millor que la teràpia anterior, així que és essencial que els pacients se sotmetin a proves rutinàries", ha postil·lat.