Les magdalenes que demanen retirar dels supermercats per resultar perjudicials

L'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició, Aecosan, un organisme autònom, adscrit al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i que té entre els seus principals objectius el "promoure la seguretat alimentària, oferint garanties i informació objectiva als consumidors i agents econòmics del sector agroalimentari espanyol ", ha emès un avís a través del seu portal informatiu per notificar que s'ha detectat una" proteïna de llet no declarada a magdalenes amb blat de moro procedents d'Espanya ".

L'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició també detalla les dades concretes del producte perquè aquest sigui fàcil d'identificar per l'usuari. "Les dades del producte implicat són: magdalenes amb blat de moro de la marca DIET RADISSON de 190g, nombre de lot 260.120 i data de consum preferent 26.06.20".

El producte afectat s'ha distribuït per supermercats de tot Espanya. Aquestes magdalenes han estat fabricades "a la Comunitat Autònoma de Castella i Lleó i distribuït per una empresa de Catalunya a establiments de Castella-la Manxa, València, Astúries, Castella i Lleó, Andalusia, País Basc, Illes Balears, Canàries, Madrid, Múrcia , Astúries i Galícia.

"S'ha procedit a informar d'aquests fets a les autoritats competents de les comunitats autònomes a través de la Xarxa d'Alerta Alimentària nacional (SCIRI)", expliquen des Aecosan, que també ha establert unes pautes a tenir en compte pels consumidors. "Com a mesura de precaució es recomana a aquells consumidors al·lèrgics o intolerants a la llet, que poguessin tenir el producte anteriorment esmentat en les seves llars, que s'abstinguin de consumir-lo. Així mateix s'indica que el consum d'aquest producte no comporta cap risc per a la resta de consumidors ", indiquen.