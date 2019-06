Dipsalut dedica el 40% del pressupost a reduir les desigualtats socials

L'organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, el Dipsalut, ha anunciat que ha destinat el 40% del pressupost a programes i subvencions centrats en reduir les desigualtats socials. El principal projecte d'aquesta branca és el de la teleassistència a la gent gran, que compta amb 8.778 usuaris. De tota manera, l'objectiu és poder incorporar més persones els propers anys. El 2018 també ha estrenat un programa per ajudar als Menors Estrangers No Acompanyats (MENA). D'altra banda, un 16% de les instal·lacions públiques d'alt risc analitzades han donat positiu en les mostres per detectar la presència de legionel·la. Es tracta d'un repunt en els resultats que la gerent de l'organisme, Sílvia Oliveras, ha atribuït a "l'augment de les temperatures i el "canvi climàtic".