Comencen les enquestes de salut de persones de l'Alt Empordà

Aquest matí investigadors de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdibGi) han començat les enquestes i les revisions a la població de l'Alt Empordà en el marc del Projecte PECT «Girona, regió saludable», coordinat per la Diputació de Girona i en el que també participen la Fundació Salut Empordà, el Dipsalut i la Universitat de Girona.

En total, s'entrevistarà a 550 participants de la comarca repartits en l'Àrea Bàsica de Salut de Roses (que inclou els Centres d'Atenció Primària de Roses i Castelló d'Empúries) i en l'ABS de Figueres. El calendari preveu iniciar ara les enquestes a Castelló d'Empúries i al setembre traslladar la investigació a Roses. Més endavant, en una data encara per determinar, l'estudi es farà a la capital de l''Alt Empordà.

Amb aquest projecte es volen conèixer aquells factors que impacten directament en la salut de la població adulta de l'Alt Empordà, com són estils de vida, característiques sociodemogràfiques i econòmiques, discapacitat, memòria, qualitat de vida, suport social, medicació o prevalença de factors de risc i de malalties cròniques. D'aquesta manera, es podran detectar quines són les intervencions més adequades per implantar a la comarca en relació a la promoció de la salut i el benestar i en la prevenció de malalties cròniques, i, alhora, millorar les polítiques públiques.

El «Girona, regió saludable» s'estén a tota la demarcació gironina i, quan s'hagi acabat aquest treball de camp, l'IdibGi haurà atès a més de 2.000 persones de les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Ripollès i la Cerdanya oriental.

Participació voluntària

Professionals de l'IdibGi contacten per telèfon amb la persona usuària del CAP, i en el cas que accepti participar voluntàriament en aquest projecte, se li dona cita per a fer-se una revisió en les mateixes dependències del consultori, en un espai cedit per a l'ocasió. L'estudi consisteix en proves funcionals (electrocardiograma, espirometria, cooximetria), en enquestes de salut i també en una exploració física (pes, alçada, índex turmell-braç).