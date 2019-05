L'Hospital de Figueres acull un concert de la formació del mestre Jordi Savall

Els usuaris del Servei de Rehabilitació de l'Hospital de Figueres han pogut gaudir de l'actuació musical de la formació Orpheus XXI, ideada pel mestre Jordi Savall i dirigida per Moslem Rahal. Està integrada per músics professionals, col·laboradors habituals de Savall, i la majoria són immigrants i refugiats que provenen de Síria, Romania, França, Bulgària, Marroc o Grècia.

El concert s'emmarca en el projecte "El Somni d'Orfeu" de la Fundació Centre Internacional de Música Antiga, i és una iniciativa social i cultural de Savall orientada a apropar la música a aquells espais on no hi és habitual i a aquelles persones que més la necessiten: que es troben en risc d'exclusió social, pacients de centres mèdics i hospitalaris o interns de centres penitenciaris.

Amb "El Somni d'Orfeu", Savall reivindica el poder transformador de la música, que esdevé un canal d'expressió per promoure el diàleg intercultural i interreligiós, despertar la percepció i la sensibilitat, i, també, ajudar a passar una bona estona al públic.

Aquesta gira de concerts es desenvolupa arreu de Catalunya, en centres penitenciaris, socials i hospitalaris, així com en barris concrets. I a vegades s'acompanyen de tallers de música, com ha estat el cas de l'actuació que la formació ha ofert aquest matí al Centre Penitenciari del Puig de les Basses de Figueres. A comarques gironines, la iniciativa compta amb la col·laboració de la Diputació de Girona, concretament del Servei de Cooperació Cultural.