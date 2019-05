El Bernat Jaume compra nou equipament gràcies a un donatiu d'Oncolliga

El Centre Sociosanitari Bernat Jaume de la Fundació Salut Empordà (FSE) ha rebut un donatiu de 15.534,19 euros de la Fundació Oncolliga Girona, fruit dels diners recaptats amb la cursa solidària Oncotrail del 2018. Amb aquest import el centre ha pogut comprar deu butaques per a les habitacions de cures pal·liatives i deu sofàs llit per als acompanyants dels pacients ingressats, amb l'objectiu de millorar el benestar dels pacients oncològics de l'Alt Empordà i de les seves famílies. Des del 2013, la FSE ha rebut d'Oncolliga un total de 45.844 euros.

La Unitat de Cures Pal·liatives del Centre Sociosanitari Bernat Jaume té com a objectius principals controlar els símptomes dels usuaris i proveir-los de cures de confort, així com proporcionar-los la millor qualitat de vida possible. A més, des d'aquesta unitat es dona suport a les famílies en tot allò que puguin necessitar.

La donació s'ha formalitzat aquest matí i ha comptat amb el director gerent de la FSE, Martí Masferrer, el director d'Atenció Sociosanitària, Arcadi Boixadera, la presidenta d'Oncolliga, Lluïsa Ferrer, i el director de la cursa solidària Oncotrail, Lluís Comet.



L'Oncotrail

És un repte esportiu i solidari que va néixer l'any 2013. La prova es disputa per equips i consisteix a recórrer 100 km amb sortida i arribada a Palafrugell. Cada equip ha de fer un donatiu mínim de 1.000 euros per poder participar i, gràcies als voluntaris i als patrocinadors, tot el que es recapta es destina íntegrament a l'objectiu solidari del repte: millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i els seus familiars. En aquests anys s'han recollit més de 900.000 euros, la major part dels quals s'han repartit entre els diferents centres hospitalaris de la demarcació de Girona.