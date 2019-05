El 2018 l'Hospital de Figueres va registrar un ingrés diari per culpa del tabac

L'any 2018, l'Hospital de Figueres va registrar 365 ingressos a causa d'una MPOC (Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica), una afecció causada directament pel consum de tabac. És a dir, que cada dia arriba un pacient al centre amb problemes respiratoris per culpa del tabaquisme. A més, és la primera raó d'ingrés al centre per motiu mèdic, no quirúrgic.

Cada any es diagnostiquen a l'Hospital de Figueres entre 60 i 70 nous casos de càncer de pulmó, un dels que registra una mortalitat més elevada. I en més del 90% del casos l'origen és el consum de tabac. A més, el centre també rep un molt elevat nombre d'ingressos per ictus, cardiopatia isquèmica (infarts de miocardi, angina de pit) i insuficiència cardíaca com a conseqüència del tabaquisme.

Pel que fa a les crisis d'asma, el 2018 van ingressar 100 pacients amb aquesta problemàtica a l'Hospital de Figueres, una malaltia que no està directament relacionada amb el fum del tabac però es dona la circumstància que molts d'ells eren fumadors.

Així doncs, la càrrega assistencial que generen les patologies causades pel fumar i els recursos econòmics que hi ha de destinar la Fundació Salut Empordà són elevadíssims.



Setmana Sense Fum

Per intentar frenar aquestes xifres, un any més la Fundació Salut Empordà se suma a la celebració de la Setmana Sense Fum. Va néixer com una iniciativa de la Sociedad Española de Medicina Familiar i Comunitaria i CAMFiC a Catalunya i actualment s'hi sumen una trentena d'associacions sanitàries i no sanitàries. L'objectiu és sensibilitzar la població de la importància que té per a la salut el fet de no iniciar-se en el consum del tabac o bé deixar-ho el més aviat possible.

Enguany, la Setmana Sense Fum arriba a la vintena edició amb el lema "Recupera la inspiració!". Té lloc del 25 al 31 de maig i acaba coincidint amb el Dia Mundial Sense Tabac.

A l'ABS de l'Escala s'han programat diferents propostes. Recordem que un cop l'any el Centre d'Atenció Primària organitza una sessió grupal per deshabituació tabàquica i aquest 2019 serà al mes d'octubre.

Durant tota la setmana, s'exposaran al CAP dibuixos elaborats pels alumnes de 1er d'ESO de l'IES El Pedró de l'Escala i inspirats en el lema d'aquesta vintena edició. A més, es muntaran dues taules informatives i de sensibilització (de 9 h a 13 h). Una el 29 de maig a la plaça de les Escoles coincidint amb les hores d'entrada i sortida dels alumnes de primària del col·legi Empúries i dels seus pares i també amb l'hora del pati dels alumnes de l'institut. L'altra parada serà el 30 de maig a la plaça Víctor Català per aprofitar el dia del mercat setmanal de la fruita.

A les taules hi haurà professionals sanitaris de l'ABS i es faran diverses activitats: s'intercanviaran cigarretes per pomes o globus, es mesuraran els nivells de CO2 amb el carboxímetre, es calcularà el cost del tabac al llarg de l'any o s'efectuaran testos per conèixer el nivell de dependència o motivació per deixar de fumar.

A l'Hospital de Figueres, que forma part de la Xarxa Catalana d'Hospitals Sense Fum, durant tota la setmana hi haurà díptics i pòsters informatius acompanyats d'una planta ornamental a les diferents entrades del centre i a les unitats d'hospitalització. A més, el Dia Mundial Sense Tabac es muntarà una taula informativa acompanyada d'una activitat a la plaça pavimentada de la Ronda Rector Arolas: tothom qui ho vulgui podrà jugar a bitlles, però en lloc de bitlles haurà de fer caure cigarretes sota el lema "Fes bitlla al tabac". Els participants s'enduran una planta de regal.