Els batuts de proteïnes tenen efectes negatius per a la salut

Un grup d'investigadors del centre Charles Perkins de la Universitat de Sidney (Austràlia) ha assegurat, a través d'un estudi desenvolupat en ratolins, que el consum excessiu dels batuts de proteïnes i aminoàcids de cadena ramificada (BCAA) poden reduir, a llarg termini, la vida útil i conduir a l'augment de pes a més de tenir efectes negatius en l'estat d'ànim.

Els aminoàcids han estat promocionats per les comunitats de 'fitness' i culturisme pels seus beneficis per al guany de massa muscular. No obstant això, aquest estudi, publicat a 'Nature Metabolism', ha demostrat que el seu ús pot comportar efectes secundaris negatius per a l'organisme.

En un estudi anterior, la doctora Samantha Solon-Biet va estudiar el paper que exerceix la nutrició en la mediació de diversos aspectes de la salut metabòlica, la reproducció, la gana i l'envelliment. En aquest sentit, l'experta explicava que les dietes altes en proteïnes i baixes en carbohidrats van demostrar ser beneficioses per a la funció reproductiva, però, "van presentar efectes negatius per a la salut en la vida mitjana-tardana i una vida més curta". D'aquesta manera, la doctora va destacar la "importància" d'equilibrar els aminoàcids. Per a això, va aconsellar variar les fonts de proteïna.

Per la seva banda, la investigació actual, dirigida pel professor Stephen Simpson i la doctora Solon-Biet, ha demostrat que els aminoàcids dietètics, com el triptòfan, poden influir de manera significativa en l'alimentació i l'estat d'ànim dels ratolins.

En aquest sentit, Simpson, director acadèmic del centre i investigador de l'Escola de Vida i Ciències Ambientals, ha explicat que el triptòfan és l ' "únic" precursor de l'hormona serotonina coneguda també com la química de la felicitat, ja que els seus efectes milloren l'estat d'ànim i ajuda a la son. Així, ha apuntat que una elevada ingesta de BCAA disminueix els nivells d'aquesta hormona al cervell produint un augment de la gana.

Aquest grup de ratolins va ser alimentat aleatòriament amb el doble de quantitat normal de BCAA, la quantitat estàndard, la meitat o un cinquè. D'aquesta manera, aquells ratolins que van prendre la màxima quantitat van augmentar la seva ingesta d'aliments, el que els hi va provocar obesitat i una vida més curta.

En aquest sentit, la doctora Rosilene Rierol, dietista qualificada i nutricionista de salut pública de la Facultat de Vida i Ciències Ambientals de la Universitat de Sidney, ha recomanat variar les fonts de proteïnes per obtenir una varietat d'aminoàcids essencials mitjançant una dieta sana i equilibrada rica en fibra, vitamines i minerals.

Així ha destacat que els BCAA són aminoàcids essencials que es troben en aliments proteics com la carn vermella, la llet, el pollastre, el peix i els ous. En el cas de l'alimentació vegetariana aquesta substància es pot trobar en fesols, llenties, nous i proteïnes de soja. Així mateix presenten una gran quantitat de triptòfan les llavors, les nous, els fesols de soja, el formatge, el pollastre i el gall dindi.