Rentar-se les mans és un bon hàbit per a totes les edats

Una de les primeres indicacions que rep un infant des de ben petit, per part dels pares o dels primers educadors al parvulari, és la de rentar-se les mans sovint. Agafar aquest hàbit, i mantenir-lo al llarg de tota la vida, és una de les mesures higièniques que més ajuden a preservar la salut, segons reconeixen tots els metges i el personal sanitari en general, a més de l'OMS (Organització Mundial de la Salut) i del CDC (Centers for Desease Control and Prevention) que tenen establert el dia 5 de maig com el Dia Mundial d'Higiene de Mans.

Carme Burgas i Pilar Girbal, infermeres de la FSE i responsables de la Comissió d'Infeccions, expliquen que «a les nostres mans podem tenir diferents microorganismes que no són visibles d'entrada, però que hi són presents. Amb una bona higiene de mans podem eliminar-los i al mateix temps reduirem el contagi de certes malalties com grip, refredats, gastroenteritis, herpes, conjuntivitis, pneumònia i salmonel·losi, entre moltes altres. En aquest sentit, per exemple, es recomana que, si es té tos i mocs, s'utilitzin mocadors de paper d'un sol ús, no tocar-te el nas ni els ulls amb les mans brutes i rentar-te les mans immediatament per evitar contagiar altres persones». Per a Burgas, «ha de quedar clar que la higiene de mans ens implica a tots, però hi ha determinades persones que tenen més possibilitats de contagiar-se o contraure una malaltia infecciosa. Per exemple, els nounats, persones amb les defenses baixes, pacients ingressats a l'UCI i a centres sanitaris i totes aquelles persones que pateixen certes malalties cròniques com la diabetis».

Girbal ens recorda que per a assolir una bona higiene de mans entre la població, «cal tenir present que la infància és una etapa clau per a l'adquisició d'aquests bons hàbits. Ensenyar als infants a rentar-se les mans freqüentment i de forma correcta és una inversió en salut que els proporcionarà beneficis per a tota la vida. A partir d'aquí, cal apostar per programes de promoció de la salut, a escala institucional, que fomentin aquests hàbits i assegurant que arribin a tota la comunitat (infantil, primària, adolescència, adulta). Crec que un error freqüent és centrar-se solament en l'etapa infantil i per això penso que calen campanyes de promoció i continuïtat en totes les franges d'edat».

També cal tenir en compte que s'han de rentar les mans amb aigua tèbia, ni calenta ni freda, i eixugar-les bé. D'aquesta manera es preservarà la integritat de la pell i la barrera protectora del nostre cos a possibles infeccions.



Activitats a la FSE



Amb motiu del Dia Mundial d'Higiene de Mans, celebrat a la FSE el dia 6 de maig, es van organitzar diverses activitats. Així, a l'ABS de l'Escala es va muntar un estand informatiu i es va realitzar un taller de rentat de mans. A l'Hospital de Figueres, tant a l'entrada est com a consultes externes i a l'entrada principal, es van muntar taules informatives i es va realitzar un taller d'higiene de mans amb llum ultraviolada, a més d'entregar fulletons i adhesius als serveis d'Hospitalització per conscienciar usuaris i familiars.

També es van impulsar dues accions al Servei de Pediatria, concretament un concurs de dibuix infantil i l'entrega del conte de La MArtiNETA, que explica la història d'una mare que té cinc fills que es diuen com els dits de la mà. Finalment, i dirigit només als professionals de la institució, es va organitzar un concurs de cartells sobre la promoció de la higiene de mans.

A més de la celebració d'aquesta jornada, el Pla de Formació del personal de la FSE ofereix un curs en línia sobre aquesta temàtica, de sis hores de durada.

Tant Burgas com Girbal remarquen que «si bé la higiene de les mans és fonamental en tots els casos, és de vital rellevància en l'atenció sanitària, tant per part dels professionals i dels malalts com per part dels acompanyants. Reduir el risc de transmissió de malalties és, per tant, responsabilitat de tots. En els centres hospitalaris, les mans dels professionals poden actuar de vector en la transmissió d'infeccions, o bé contaminant les superfícies que amb posterioritat tocaran els mateixos malalts, o bé en contactar amb superfícies o objectes contaminats i tocar després els malalts sense haver fet una higiene prèvia. L'única acció efectiva per evitar-ho és el rentat de mans amb productes de base alcohòlica o bé amb aigua i sabó».

En aquest sentit es recorda que «el personal assistencial, com a mínim, ha de realitzar la higiene de mans abans de tocar els pacients, abans de realitzar una tasca asèptica, després de tasques que puguin comportar l'exposició a fluids corporals, després de tocar els pacients i després del contacte amb l'entorn. En aquest sentit es recomana portar les ungles curtes, sense esmalt ni joies per evitar la colonització de microorganismes a les mans. També s'aconsella utilitzar aigua i sabó quan les mans estan visiblement brutes per l'acció de l'aigua i sabó d'arrossegament, en canvi, si no estan visiblement brutes, es recomana l'ús de preparats de base alcohòlica».