Castelló torna a suspendre la Fira del Vaixell d'Ocasió

Divendres passat els organitzadors de la Fira del Vaixell d'ocasió, que se celebra cada any per Setmana Santa a Empuriabrava, van anunciar que suspenen l'edició d'aquest 2021. Aquest serà el segon any que no es pot celebrar per culpa de la pandèmia.

A principis d'any els organitzadors es van reunir amb les empreses nàutiques i els representants de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries amb l'esperança que enguany es podria portar a terme. Tot i això, es va deixar la decisió per al mes de febrer en funció de la situació sanitària. Malgrat veuen amb optimisme el bon ritme de les xifres de contagi, no hi ha cap notícia sobre l'obertura del confinament comarcal per Setmana Santa i , per aquest motiu, han decidit esperar a l'any 2022 per tornar a celebrar la fira.

La Fira del Vaixell d'Ocasió representa l'esdeveniment nàutic més gran de tot l'Estat en nombre d'embarcacions noves i de segona mà que es posen a la venda.