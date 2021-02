Pere Casellas (PSC): "Ordenar i endreçar l'espai urbà"

El ple de febrer de l'Ajuntament de Figueres, celebrat aquest dilluns dia 1 de forma telemàtica, va aprovar la modificació de taxes per bonificar la despesa d'ocupació de via pública a bars, restaurants i marxants del mercat de la roba. També es va donar compte del decret que bonifica la taxa d'escombraries a les instal·lacions esportives afectades per les restriccions de la pandèmia.

Fins a l'octubre d'enguany hi ha previst continuar amb el servei de Fisersa Ecoserveis per a la gestió de la neteja viària, les escombraries i la deixalleria, prorrogat per cinquè any. En aquest ple es va aprovar els nous plans de gestió per a poder dur-ho a terme, per un valor de 4,5 MEUR.

Des d'aquest dilluns Figueres és ciutat amiga de la lactància materna, a instàncies de l'Associació Dona Dóna de l'Alt Empordà que va demanar-ho als polítics figuerencs a través d'una moció que va rebre el suport unànime.

Els portaveus dels grups municipals han fet la seva pròpia valoració: