L'Ajuntament de Castelló d'Empúries presenta el II Cicle de Teatre Empori

Aquest dijous s'ha presentat, a la Sala Municipal de Castelló d'Empúries, el II Cicle de Teatre Empori. A la presentació hi han assistit l'alcalde, Salvi Güell, la regidora de Cultura Xon Hugas, l'autora de la imatge d'enguany, l'artista Elena Casadevall, i el tècnic de Cultura, Martí Fontclara.

La primera edició del Cicle de Teatre Empori de Castelló d'Empúries no va poder desenvolupar-se amb normalitat, ja que es van haver d'interrompre o reprogramar moltes de les obres. En aquesta segona edició s'ha vetllat perquè les companyies que no van tenir la sort de poder representar l'obra puguin fer-ho aquest any, durant aquest primer semestre del 2021. El Cicle de Teatre Empori té com a objectiu continuar creixent per tal de fomentar i fer créixer la passió pel teatre.

També aquest any l'Ajuntament s'ha adherit a la Campanya de Teatre Amateur de la Fundació Casa de Cultura de la Diputació de Girona. Aquesta campanya promou que els municipis i els grups de teatre locals puguin, d'una banda, programar teatre amateur i de l'altra, rebre un impuls a la realització d'obres per part dels grups de teatre.



Programació semestral

En aquesta ocasió es presenten sis obres de teatre, que tindran lloc durant el primer semestre de l'any i, el mes de juny, es presentarà la programació fins a final d'any. S'ha optat per aquest format per tal de poder reprogramar aquelles funcions que quedin ajornades, com és el cas de la primera proposta, "Ara no amor, meu" del Grup de Teatre Esplais que s'ha vist afectada per les mesures anunciades el 4 de gener i que havia de tenir lloc aquest mes de gener.

Una altra de les novetats ha estat la renovació de la imatge d'aquesta edició creada per l'artista Elena Casadevall, de Castelló d'Empúries. Tal com ha definit l'autora "és una il·lustració fresca i alegra amb un ventall de personatges i emocions" que mostra la capacitat del teatre de representar multitud d'històries.

El preu de l'entrada a totes les obres és de 5 euros excepte l'obra "Ara no, amor meu" del grup de Teatre Esplais que és de 10 euros. Per les persones majors de 65 anys, els menors de 16 i les que acreditin una discapacitat igual o superior al 33% l'entrada serà gratuïta. L'aforament serà limitat i l'ús de mascareta obligatori.

Consulteu la programació obrint aquest enllaç.