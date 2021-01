Agnès Lladó (ERC): «Reptes per al 2021»

El ple ordinari del mes de gener de l'Ajuntament de Figueres es va celebrar aquest dilluns de forma telemàtica. Després de reprendre les sessions presencials el passat 18 de novembre tornen les sessions telemàtiques per les noves restriccions de la Covid-19.

Ha sigut fins ara un dels plens més curts del mandat, amb tan sols cinc punts de l'ordre del dia i cap moció presentada per l'oposició. Precisament l'oposició va plantejar un dels temes més actuals i recorrents de la ciutat: els talls de llum al Culubret. A les preguntes plantejades pels regidors Héctor Amelló (Cs) i Núria Galimany (JxF), el vicealcalde Pere Casellas va donar a conèixer que el govern està treballant en una nova auditoria sobre l'estat de la línia elèctrica del barri.

Per una altra part, el ple aprova per unanimitat un dels darrers tràmits per poder signar el conveni entre administracions del projecte de la via verda entre Vilamalla i Figueres entorn la C-31.

Els portaveus dels grups municipals han fet la seva pròpia valoració: