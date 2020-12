La matriculació de vehicles a Catalunya cau un 18,2% al novembre, fins als 11.464

La matriculació de vehicles ha caigut un 18,2% a Catalunya al novembre en relació al mateix mes de l'any passat, concretament fins als 11.464, segons ha informat aquest dimarts la patronal Anfac. Els vehicles venuts a Catalunya suposen el 15,1% del total a l'Estat, on el descens ha estat similar, del 18,73% (75.708). Pel que fa el període acumulat de l'any, entre gener i novembre les vendes de vehicles a Catalunya han retrocedit un 31,86% si es compara amb el mateix període del 2019, fins als 108.809. Al conjunt de l'Estat, el retrocés ha estat del 35,3%. Per tipus de vehicles, al novembre van baixar els de gasolina i dièsel, amb un 35,32% i un 22,4%, respectivament, i en canvi s'han incrementat un 61,8% els elèctrics, fins als 3.439.

En un comunicat, les patronals Anfac, Faconauto i Ganvam lamenten que els números vermells es mantenen en tots els segments i canals de venda al novembre i en l'acumulat i ho han atribuït a la segona onada de la pandèmia i a la greu crisi econòmica i social.

Al conjunt de l'Estat, tots els canals retallen les seves vendes respecte el mateix mes de l'any passat. L'únic canal que redueix les seves taxes de decreixement és el de les empreses, amb un 7,6% de descens, mentre que el particular manté davallades de doble dígit respecte el mateix mes de l'any passat.



Les patronals critiquen l'augment de l'impost de matriculació

Anfac, Faconauto i Ganvam han criticat l'augment de l'impost de matriculació en un 5% a partir del gener del 2021 perquè «dificultarà» la sortida de la crisi. «La meitat dels vehicles que es venguin el 2021 veuran incrementada la seva tributació en el moment de la compra per l'entrada en funcionament de la norma WLTP, que suposa una nova manera de mesurar les emissions de CO2 i que impacta per tant en l'impost de matriculació, que es paga en funció d'aquestes emissions», expliquen les patronals, que recorden que altres països com França i Portugal han modificat aquest impost.



Les matriculacions de motos cauen més d'un 18,6%

En la línia dels turismes, les matriculacions de motos van patir un descens del 18,6% al novembre, fins a les 2.998, en comparació amb el mateix mes de l'any passat, segons la patronal Anesdor, que atribueix aquestes dades a l'impacte de la segona onada. En l'acumulat de l'any, el descens és menor, del 5,4%, fins a les 43.949 unitats. De fet, a Catalunya és el territori de l'Estat on es venen més motos, amb unes quotes del 23,8%, en el cas de novembre, i el 26,2% en el període agregat.

Al conjunt de l'Estat, la davallada ha estat del 17,4% en termes interanuals, fins a les 12.607 vehicles de dues rodes.