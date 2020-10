El projecte Mola de Salvador Isern, guanyador del Premi Emprenedor de l'Alt Empordà 2020

Salvador Isern ha estat proclamat guanyador del 1r Premi Emprenedors Alt Empordà 2020 amb el seu projecte Mola. Es tracta del primer market place de l'Empordà, una xarxa de productors de proximitat amb venda en línia a www.mola.cat. Mola és també una botiga i un magatzem situats al passeig del Mar, 19, de l'Escala, per a la venda al detall de productes de proximitat i l'organització dels enviaments de les vendes en línia. El projecte també es presenta com un cercador de talent: «La finalitat del cercador és que el client geolocalitzi el talent que té a prop amb la idea d'ajudar a descobrir la rica xarxa productiva de Catalunya». Salvador Isern ha obtingut una estàtua dissenyada per l'associació Dizaina Group i 3.000 euros en metàl·lic i 1.500 euros de publicitat al Setmanari de l'Alt l'Empordà.



El 2n Premi Emprenedors Alt Empordà 2020 ha estat per a Anna Puigbert Aymà, impulsora del projecte Tiffany's entrenament rural. Darrere de Tiffany's hi ha la convicció que per fer exercici no cal res més que una motivació. És per això que els esforços de Tiffany's se centren en la creativitat de les classes, en els espais, en la llibertat de moviments, en el sentiment d'equip, en la implicació de totes les persones, que són el motor de les coses. Entre els objectius de Tiffany's hi ha acostar l'entrenament funcional i el running a més persones, sobretot a aquelles que mai no han fet esport, i fer de l'entrenament rural una nova tendència. El premi que rep Anna Puigbert Aymà és l'estàtua dissenyada per l'associació Dizaina Group i 1.500 euros en metàl·lic.





Pel que fa a la categoria de Millor Idea de Negoci, les guanyadores són Lídia Garcia, Paola Monroy i Laia Rovira, estudiants de l'Institut Ramon Muntaner de Figueres, amb el projecte Cooperativa somnis d'arreu. El premi consisteix en l'estàtua dissenyada per l'associació Dizaina Group i una tauleta per a cada membre de l'equip de treball.





El jurat dels premis l'han integrat aquest any:

Isabel Artigas, Fundació ALTEM

Nuria Brugat, XEC, Xarxa d'Emprenedores Competents de l'Alt Empordà

Vanessa Folguera, XEC, Xarxa d'Emprenedores Competents de l'Alt Empordà

Carmen Díaz, XEC, Xarxa d'Emprenedores Competents de l'Alt Empordà

Norma Serve, Forum Imagina

Tania Lutteropp, Forum Imagina

Rafel Aguilera AEEG, Associació D'Empresaris i Emprenedors de Girona

Josep Maria Godoy, Servei Educatiu de l'Alt Empordà

Els mateixos impulsors de la convocatòria expressen el seu agraïment a totes les persones i entitats que han col·laborat als Premis Emprenedors d'enguany, perquè sense elles no hauria estat possible arribar al dia d'avui. «Aquesta edició ha sigut molt estranya, com moltes de les coses que estan passant aquest any. El termini per presentar candidatures es va obrir el dia 1 de març però es va haver d'interrompre el procés per la declaració de l'estat d'alarma. Es va reprendre de l'1 de juny i fins el 8 de juliol i l'acte d'entrega previst pel dia 23 d'octubre 2020 havia de ser presencial al Teatre Municipal de Roses, però les circumstàncies actuals han obligat a fer-lo en format on line», expliquen els responsables de l'organització.

En aquesta edició, s'han presentat projectes de dues de les cinc categories que habitualment formen els Premis Emprenedors Alt Empordà. Han estat per al Premi Emprenedor, en què es guardona el projecte d'empresa més viable, innovador i amb major potencial de creixement (1er i 2on premi), i al Premi a la Millor Idea de Negoci, en què es premien les idees de negoci més creatives dels estudiants dels Instituts de la comarca, en les categories de Batxillerat i Cicles Formatius.



En aquesta edició, s'han presentat projectes de dues de les cinc categories que habitualment formen els Premis Emprenedors Alt Empordà. Han estat per al Premi Emprenedor, en què es guardona el projecte d'empresa més viable, innovador i amb major potencial de creixement (1er i 2on premi), i al Premi a la Millor Idea de Negoci, en què es premien les idees de negoci més creatives dels estudiants dels Instituts de la comarca, en les categories de Batxillerat i Cicles Formatius.