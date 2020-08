Els portaveus dels grups municipals de Figueres fan una valoració del darrer ple

El ple d'agost de l'Ajuntament de Figueres, celebrat aquest dilluns dia 3, va començar amb una lectura de manifest consensuat per tots els grups de la corporació en el qual reivindiquen "la màxima claredat possible" en les comunicacions sobre la situació de la Covid-19 a la ciutat. L'acord conjunt vol destacar que "Figueres ha continuat i continuarà essent una ciutat oberta i en funcionament, on els establiments han garantit la seguretat i complert amb totes les mesures necessàries". L'escrit, llegit per l'alcaldessa Agnès Lladó, finalitzava amb un missatge a la ciutadania, animant-la a "continuar fent l'esforç per superar aquesta situació" i reiterant les mesures de protecció: "evitant aglomeracions, amb el rentat de mans, l'ús de mascareta i el manteniment de la distància interpersonal".

El més esperat era l'aprovació, amb una àmplia majoria, de retirar la Medalla d'Or al rei emèrit Joan Carles I, el mateix dia que s'anunciava la seva marxa d'Espanya pels afers judicials.

Per una altra part també es van aprovar diferents modificacions al pressupost, entre elles, destinar 41.481 euros a equips de protecció de la Covid-19.

Els portaveus dels grups municipals han fet la seva pròpia valoració: