La formació en Atenció Sociosanitària torna a Roses per tercera vegada

El proper mes de febrer s'iniciarà a Roses una nova edició del Curs d'Atenció Sociosanitària per a persones dependents en institucions socials. Aquesta formació és l'exigida per treballar a residències per cuidar a persones dependents i permet obtenir el certificat de professionalitat necessari per al desenvolupament d'aquesta feina. És el tercer cop que es realitza a Roses, amb resultats molt positius pel que fa a la inserció laboral assolida pels participants de les darreres edicions.

Les preinscripcions per participar ja es poden realitzar al centre de formació SERSA a Figueres (carrer Borrassà, 13 - Tel. 972 96 92 65 i mail: angels@sersaonline.com). Per poder accedir al curs cal estar inscrit com a demandant d'ocupació, disposar del graduat escolar, l'ESO o superior o, en cas de no tenir aquesta formació, realitzar una prova d'accés.

El curs s'iniciarà el 12 de febrer de 2020 i s'allargarà fins al 12 de juny, oferint un total de 470 hores lectives. Les classes s'impartiran als matins de 9 a 14 h al centre cultural Ca l'Anita de Roses. Es la 3a edició que es fa d'aquest curs a Roses i es valora molt positivament la inserció laboral dels participants en les darreres edicions.