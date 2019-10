Cervera: «La repressió que patim es fa més evident amb les darreres detencions»

L'Assemblea General de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), celebrada divendres a Manresa, ha reelegit per unanimitat Josep Maria Cervera, com a president de l'entitat. Compartirà el mandat amb l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni. Cervera ho serà els dos primers anys, i Gaseni, el dos últims.



Dos anys després de l'1-O, en quina situació estem ara? Podem parlar de desconcert?

El desconcert existeix. Sap greu, però, que després de dos anys d'intensa repressió encara hi hagi gent que cregui que hi ha solució a l'altre costat. Sempre he estat del parer que no hi havia altra solució que tirar endavant el Procés per a poder fer totes les polítiques que calen per atendre la nostra gent, les seves necessitats i les dels nostres pobles i país. Hem descobert, durant aquests nou anys de Procés, que no només ens cal per poder fer millors polítiques, per poder treballar per a la independència i per tenir un estat propi, sinó també per poder garantir els drets bàsics i fonamentals. Aconseguir la llibertat, en definitiva, de la manera més democràtica que sigui possible

Com a president de l'AMI, com reacciona davant les detencions dels darrers dies?

Quan hi ha detencions com les que hem patit, la repressió que patim es fa més evident. Quan això afecta persones de base, té unes connotacions que generen més ràbia. És el que ens va passar a l'AMI, des que vam néixer no hem deixat de patir la repressió. Tenim 586 causes obertes, no ho podem oblidar.

Com s'explica que en una comarca on hi va haver votacions en els 68 municipis l'1-O el 2017, la justícia només hagi imputat, de moment, les alcaldies de Castelló, Figueres i Roses?

Aquesta és la gran arbitrarietat que està aplicant l'Estat espanyol. Si ho recordeu, el fiscal Maza, en el seu moment va dir que eren 712 els alcaldes investigats i que, a l'hora de la veritat, ha quedat reduït a una quinzena. És l'estratègia per tal que no puguem dir que és una causa general.