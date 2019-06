L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, renuncia al xofer oficial

El nou Govern municipal de Figueres ha renunciat al xofer oficial que acompanyava a l'alcaldessa als seus desplaçaments fora de la ciutat. El xofer, membre de la Guàrdia Urbana, s'incorporarà a la plantilla a temps complet i així es podrà disposar d'un agent més per a les tasques que requereixi la policia figuerenca.

Per l'alcaldessa de Figueres Agnès Lladó, «disposar d'un agent de la Guàrdia Urbana per a fer de xofer de l'alcaldessa era un recurs que no té sentit en una ciutat com Figueres. L'agent serà més útil estant a temps complet a altres tasques que necessiti la Guàrdia Urbana».

L'agent se suma als quatre nous policies que s'han incorporat aquests dies a la plantilla de la Guàrdia Urbana.