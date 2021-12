En el context econòmic en què ens trobem, sortint d’una crisi econòmica sense precedents provocada per la covid-19, el col·lectiu d’autònoms necessita, més que mai, el recolzament de totes les institucions públiques.

Un anhel a què pel que sembla només aspirem aquells que creiem que el model productiu espanyol és correcte, que el que fa falta no és canviar aquest model en nom d’una mal entesa modernització sinó fer productiu el model. A Espanya hi ha moltes empreses i autònoms que eren completament viables el març del 2020 i que ho seran amb una mica de recolzament.

El 70% dels autònoms no saben què és la recuperació i un 30% no esperen recuperar-se fins el 2023. Encara hi ha noranta-cinc mil autònoms en cessament d’activitat i 700 mil vivint una situació molt complicada després de 19 mesos de pandèmia.

I la resta de coses que ens envolten desgraciadament no són gaire positives. El 2022 tornarà a ser un any complicat, la inversió privada segueix en números vermells, no arribarem al PIB precrisi ni arribarem a les perspectives que s’ha fixat el Govern. Tancarem amb un creixement del 4,6% o el 4,8%, cosa que significa que no recuperarem els nivells previs a la pandèmia fins ben entrat el 2023. Em preocupa la inflació, l’escalada sense precedents dels costos energètics, la falta de components que estem tenint, però sobretot aquest ímpetu que estem veient per apujar impostos, apujar cotitzacions, incrementar els costos laborals...

Haurem d’estar atents a la normativa laboral, perquè acabar amb la flexibilitat interna pot fer malbé moltes coses, no només la creació d’ocupació sinó al manteniment d’aquesta.

El Govern no té cap més forma d’ajudar els autònoms que donant-los una nova estocada. Pugen, segons els PGE per al 2022, les bases de cotització, la mínima dels autònoms de persona física de 944 € a 96 0€, i la mínima de societaris de 1.214 € a 1.234 €, cosa que suposa apujars la quota entre 95 € i 390 € a l’any, depenent de si cotitza per la base mínima o per la màxima. Posem les xifres sobre la taula, un autònom societari en base mínima (el seu mecànic, el seu gestor...) abonarà a partir del gener de quota a la seguretat social, ingressi el que ingressi, 377,87 €, i un autònom persona física (el seu professor d’anglès, el seu forner, el seu lampista, el seu taxista), com a mínim 293,94 €.

I per si no n'hi hagués prou, el Govern anuncia una pujada de les cotitzacions per, segons diu, garantir el sistema de pensions. Ens volen vendre que el que volen aprovar és un mecanisme d’equitat intergeneracional, que garantirà la sostenibilitat i millorarà del sistema de pensions, però això no és veritat. La realitat és que és una nova pujada de cotitzacions. A tot estirar recaptarà 4.000 milions d’euros, que d’aquí deu anys en seran 40.000. Aquests diners serviran per pagar dues mensualitats de pensions el 2030. Que no ens enganyin.

El Govern ha de posar el focus a eliminar traves, abaixar impostos i facilitar l’activitat als autònoms i als nous emprenedors. I, això no obstant, segueix entossudit a posar traves als autònoms i fer molt difícil la seva activitat econòmica. Toca paralitzar la pujada de les bases mínimes de cotització, no és el moment, els autònoms primer s’han de recuperar i després se’ls podran exigir més cotitzacions. És temps de recolzar els autònoms. Si als autònoms els va bé, a Espanya li anirà millor.