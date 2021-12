Des del març del 2020, la humanitat ha hagut d’enfrontar-se a una crisi sense precedents en la història recent, per a la qual no teníem manual d’instruccions.

L’ambiciosa i decidida resposta a nivell nacional, europeu i global, en els plans sanitari, econòmic i social, ha permès esmorteir l’impacte negatiu i preservar una base sòlida per a la recuperació.

Protegint el teixit productiu, l’ocupació i les rendes de les famílies, hem aconseguit arribar en només 15 mesos als nivells d’activitat diària previs a la pandèmia, amb una recuperació ràpida, rica en creació d’ocupació i inversió, que contrasta intensament amb l’anterior crisi financera.

Tots els indicadors apunten a una acceleració del creixement des de la primavera que es manté en aquest quart trimestre, malgrat l’impacte negatiu de les noves variants del virus, l’alça en els preus de l’energia als mercats mundials i els colls d’ampolla a les cadenes de subministrament globals.

Amb les cauteles derivades de la incertesa actual, per al 2022 tots els organismes i analistes preveuen que l’estalvi acumulat per les llars continuarà alimentant la recuperació del consum, el turisme s’anirà aproximant als nivells rècord del 2019 i la inversió privada cobrarà impuls, avalada de manera creixent pel Pla de Recuperació.

Ara es tracta d’aconseguir que, més enllà d’un rebot passatger, s’iniciï un nou cicle econòmic, amb una recuperació forta, sostinguda en el temps, que permeti impulsar un procés de modernització i reforci el creixement a llarg termini i l’estat de benestar, pensant en les generacions més joves.

Amb la mateixa determinació de la resposta al xoc generat per la pandèmia, estem ara fent realitat la gran oportunitat que brinda el Pla de Recuperació, que permetrà mobilitzar inversions públiques per fins a 140.000 milions d’euros i abordar una ambiciosa agenda de reformes estructurals, mirant al futur.

Per permetre assolir la velocitat de creuer amb les inversions del pla, els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2022 preveuen una dotació de 26.900 milions d’euros amb càrrec als fons europeus, per invertir en àmbits tan importants com la mobilitat sostenible, la digitalització, la conservació i restauració d’ecosistemes o el desplegament d’infraestructures energètiques renovables.

A fi que tot aquest potencial es materialitzi en un cicle veritablement transformador, continuarem impulsant el procés de reformes, adoptant els projectes normatius pendents, per exemple, en l’àmbit de la ciència i la universitat, i finalitzant el procés normatiu dels que ja estan al Parlament, com el Projecte de Llei de Creació i Creixement Empresarial, el d’Empreses Emergents, els de Comunicació Audiovisual i de Telecomunicacions, i la reforma concursal.

És un repte sense precedents. També una oportunitat històrica i un projecte il·lusionant per al nostre país que, com en ocasions anteriors, aprofitarem. Treballant junts, amb confiança i determinació, per aconseguir una recuperació justa.