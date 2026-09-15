Opinió
El valor real de la Fulla de Plata de Figueres
Figueres donarà la Fulla de Figuera a Karina Gibert i a l’Associació de Malalts d’Alzheimer en el Dia de Ciutat
Hi ha debats que, per incórrer en el terreny dels reconeixements personals, resulten incòmodes d'entrar-hi. Malgrat tot, com a representant pública i membre de la Comissió del Nomenclàtor i Distincions de l'Ajuntament de Figueres, considero que el meu deure no és buscar la comoditat del silenci, sinó vetllar pel rigor i el respecte a les nostres institucions i a les nostres pròpies normes.
Fa uns dies es va posar sobre la taula la proposta d'atorgar la Fulla de Figuera de Plata, la màxima distinció cívica de la nostra ciutat, a la Dra. Karina Gibert i Oliveras. Ningú amb dos dits de front pot posar en dubte la brillantor de la seva trajectòria. Nascuda a Figueres, la doctora Gibert és una de les ments més lúcides del país en l'àmbit de la intel·ligència artificial i l'estadística computacional, un mèrit que sortosament ja ha estat reconegut, com ho demostra la recent Medalla d'Honor del Parlament de Catalunya. L'orgull que sentim com a figuerencs pels seus èxits és inqüestionable.
Però governar i avaluar honors exigeix separar l'admiració personal de la finalitat de cada guardó. I la Fulla de Figuera de Plata té unes bases molt clares: premiar el compromís cívic continuat i l'aportació directa, tangible i diària a la vida social, cultural o econòmica de la ciutat de Figueres. A més, el text regulador de l'Ajuntament exigeix que el guardó neixi d'un consens i d'un "sentiment públic de demanda" per part de la ciutadania.
És precisament aquí on la proposta trontolla. La carrera de la doctora Gibert s'ha desenvolupat pràcticament a Barcelona i en l'àmbit internacional. El seu impacte i retorn directe sobre el teixit associatiu, educatiu o veïnal de Figueres és, malauradament, pràcticament inexistent. Tampoc ens trobem davant d'un clamor popular o d'una petició organitzada per les entitats de la ciutat; estem davant d'una iniciativa purament cupular, un impuls polític que busca aprofitar l'eco d'un guardó nacional per apuntar-se un reconeixement local.
L'Ajuntament de Figueres ja ha fet reconeixements públics a la seva figura (com la felicitació institucional o la seva invitació com a ponent principal a la Nit del Comerç).
Si obrim la porta a convertir la Fulla de Plata en un premi que es lliura simplement pel fet de tenir un lloc de naixement a la fitxa del DNI, estarem desvirtuant l'esperit original d'aquesta distinció. La Fulla de Plata s'ha de reservar, per definició i per tradició, a aquelles persones i col·lectius que es deixen la pell cada dia de peus a terra pel nostre municipi, sovint des de l'anonimat, lluny dels grans altaveus mediàtics i de les esferes de poder autonòmiques. Són ells els qui necessiten i mereixen el reconeixement de la seva ciutat.
Per respecte a la història del guardó, per coherència amb el reglament municipal i per justícia amb tants figuerencs que treballen diàriament de forma anònima per la nostra comunitat, cal obrir una reflexió seriosa. Estimem la ciència, reconeixem el talent dels qui porten el nom de Figueres pel món, però protegim el valor i el sentit de les nostres màximes distincions locals.
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